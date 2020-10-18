Десятки тисяч ізраїльтян знову протестували проти прем'єра Нетаньяху

Десятки тисяч ізраїльтян ввечері у суботу, 24 жовтня, вийшли на вулиці кількох міст країни, відновивши протест проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, якого звинувачують у корупції.

За даними організаторів, тисячі людей зібралися у Тель-Авіві та Єрусалимі. Мітингарі вимагали відставки прем'єра, а також висловлювали невдоволення карантинними обмеженнями, які запровадив уряд та які поставили на межу виживання багатьох дрібних підприємців, власників крамниць та рестораторів. Поліція заявила, що затримала у Тель-Авіві шістьох людей, які погрожували демонстрантам.

Протестувальники у Єрусалимі традиційно зібралися неподалік від резиденції прем'єра

Вищі штрафи за порушення обмежень

Раніше на засіданні уряду Нетаньяху оголосив про намір збільшити штрафи за порушення карантинних обмежень. "Коли добове число інфікувань знизиться, то обмеження будуть послаблені. Якщо ж добове число інфікувань зросте, то обмеження посилять", - сказав Нетаньяху на пресконференції в Єрусалимі, цитує інформагенція dpa.

Після запровадження у країні 18 вересня другого локдауну зараз обмеження поступово послаблюють. Міністерство охорони здоров'я країни повідомило 24 жовтня про 692 нові випадки зараження коронавірусом за добу. Наприкінці вересня було зафіксовано рекордний показник у понад 9 тисяч інфікувань за добу.

Протести проти Нетаньяху тривають в Ізраїлі вже кілька місяців.