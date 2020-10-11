 В Ізраїлі тисячі людей знову вийшли на протест проти Нетаньяху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Ізраїлі тисячі людей знову вийшли на протест проти Нетаньяху

Тисячі ізраїльтян вийшли у суботу на вулиці різних міст країни, аби висловити невдоволення перебуванням при владі прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху, якого звинувачують у корупції.

Демонстранти у Ізраїлі вимагають покарання для Біньяміна Нетаньяху за корупцію

Демонстранти у Ізраїлі вимагають покарання для Біньяміна Нетаньяху за корупцію

Незадовго до пом'якшення жорстких обмежень, які в Ізраїлі знову запровадили для стримування поширення коронавірусу, тисячі жителів країни відновили акції протесту проти звинуваченого у корупції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Демонстрації відбулися у низці ізраїльських міст ввечері в суботу, 17 жовтня.

У Єрусалимі протестувальники зібралися поблизу офісу Нетаньяху, у Тель-Авіві демонстранти пройшлися маршем вулицями міста, а у Хайфі правоохоронці затримали трьох осіб, які напали на учасників акції протесту із застосуванням сльозогінного газу, повідомляє інформагентство dpa.

Читайте також: Суд над Нетаньяху - які злочини інкримінують чинному прем'єру Ізраїлю

Звинувачення Нетаньяху в корупції

Протести в Ізраїлі тривають на тлі судового процесу проти Нетаньяху за звинуваченнями у корупції, що розпочався у травні цього року. Прем'єр-міністр країни всі звинувачення відкидає.

Ще однією причиною протестних настроїв є невдоволення ізраїльтян політикою Нетаньяху щодо боротьби із розповсюдженням коронавірусу та її економічними наслідками.

Невдоволення діями влади під час епідемії COVID-19 висловлюють і представники ультраортодоксальної юдейської спільноти. Так, один із впливових рабинів закликав до відкриття школи у своєму районі попри все ще чинну заборону по всій країні. При цьому саме в кварталах, де проживають ультарортодокси, рівень зараження коронавірусом є особливо високим.

Послаблення протиепідемічних заходів в Ізраїлі

Майже місяць у країні тривав жорсткий карантин, однак зменшення кількості нових заражень коронавірусом дозволило пом'якшити деякі з обмежувальних заходів, починаючи з 18 жовтня.

Зокрема відкриють дитячі садки та бізнеси, які не передбачають прийому відвідувачів. Також знімається заборона віддалятися від дому більше, ніж на один кілометр.

Водночас Нетаньяху закликав мешканців Ізраїлю дотримуватися решти правил, що залишаються у силі.

Дивитись відео 05:20

Нові обмеження через коронавірус: локдаун знову загрожує ЄС? (13.10.2020)

Також за темою

Israel Protest gegen Netanjahu in Tel Aviv

Тисячі людей протестували проти Нетаньяху в Ізраїлі 11.10.2020

Тисячі людей протестували проти Біньяміна Нетаньяху в Ізраїлі попри жорсткі правила через пандемію COVID-19. Демонстранти вимагають відставки прем'єра.

Israel Corona | Ultra-Orthodox-Gemeinden

"Зависока ціна": чому ізраїльські ультраортодокси ігнорують коронавірус 13.10.2020

В Ізраїлі складна епідеміологічна ситуація. Особливо високим є рівень зараження серед ультраортодоксів. Ці громади нехтують обмежувальними заходами, накликаючи на себе гнів світського населення.

Israel | Demonstration gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem

В Ізраїлі тривають протести проти Нетаньяху 30.08.2020

У Єрусалимі тисячі людей протестували біля резиденції Нетаньяху, а в Тель-Авіві демонстранти перекрили центральні вулиці. Вони звинувачують прем'єра у корупції та критикують за те, як він справляється з коронакризою.

Реклама

Докладно

Зелений чоловічок на тлі української бази у Перевальному. Березень 2014-го

Будапештський меморандум: що насправді обіцяли Україні

Що насправді обіцяли Україні за відмову від ядерної зброї?  

Shell I Tankstelle I Energie (Christian Charisius/dpa/picture-alliance)

Бензин, дизель, водень, струм: чим заправлятися (відео)

На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Про переваги і недоліки - у добірці DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  