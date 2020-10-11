В Ізраїлі тисячі людей знову вийшли на протест проти Нетаньяху

Незадовго до пом'якшення жорстких обмежень, які в Ізраїлі знову запровадили для стримування поширення коронавірусу, тисячі жителів країни відновили акції протесту проти звинуваченого у корупції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Демонстрації відбулися у низці ізраїльських міст ввечері в суботу, 17 жовтня.

У Єрусалимі протестувальники зібралися поблизу офісу Нетаньяху, у Тель-Авіві демонстранти пройшлися маршем вулицями міста, а у Хайфі правоохоронці затримали трьох осіб, які напали на учасників акції протесту із застосуванням сльозогінного газу, повідомляє інформагентство dpa.

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Звинувачення Нетаньяху в корупції

Протести в Ізраїлі тривають на тлі судового процесу проти Нетаньяху за звинуваченнями у корупції, що розпочався у травні цього року. Прем'єр-міністр країни всі звинувачення відкидає.

Ще однією причиною протестних настроїв є невдоволення ізраїльтян політикою Нетаньяху щодо боротьби із розповсюдженням коронавірусу та її економічними наслідками.

Невдоволення діями влади під час епідемії COVID-19 висловлюють і представники ультраортодоксальної юдейської спільноти. Так, один із впливових рабинів закликав до відкриття школи у своєму районі попри все ще чинну заборону по всій країні. При цьому саме в кварталах, де проживають ультарортодокси, рівень зараження коронавірусом є особливо високим.

Послаблення протиепідемічних заходів в Ізраїлі

Майже місяць у країні тривав жорсткий карантин, однак зменшення кількості нових заражень коронавірусом дозволило пом'якшити деякі з обмежувальних заходів, починаючи з 18 жовтня.

Зокрема відкриють дитячі садки та бізнеси, які не передбачають прийому відвідувачів. Також знімається заборона віддалятися від дому більше, ніж на один кілометр.

Водночас Нетаньяху закликав мешканців Ізраїлю дотримуватися решти правил, що залишаються у силі.