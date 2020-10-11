 ″Зависока ціна″: чому ізраїльські ультраортодокси ігнорують коронавірус | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 13.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

"Зависока ціна": чому ізраїльські ультраортодокси ігнорують коронавірус

В Ізраїлі складна епідеміологічна ситуація. Особливо високим є рівень зараження серед ультраортодоксів. Ці громади нехтують обмежувальними заходами, нарікаючи на себе гнів світського населення.

Локдаун припав на період релігійних свят

Локдаун припав на період релігійних свят

Журналістам в Ізраїлі нема коли перепочити. Заголовки у ЗМІ рясніють повідомленнями про поліцейські рейди на антиурядові демонстрації та про те, як вищі державні посадовці порушують затверджені ними ж самими обмежувальні заходи. Іншою актуальною темою, як і під час першого локдауну навесні, залишаються масові публічні заходи ультраортодоксів. Саме цим, серед іншого, пояснюють високий рівень заражень коронавірусом у країні.

Не з чуток про це знає адвокат Моше Моргенштерн. Ще під час перших обмежувальних заходів у березні й квітні він записався добровольцем з питань охорони здоров'я при мерії Бней-Брака - передмістя Тель-Авіва, де абсолютно переважає ультраортодоксальне населення.

Тіснота проти соціальної дистанції

Щоранку Моргенштерн ознайомлюється зі статистикою нових заражень. "Сьогодні у нас, стривай, ого-го, це погано виглядає - 883 нові випадки. Щодня цифра зростає. Ні, це дуже недобре", - каже він у телефонній розмові.

Від початку пандемії Бней-Брак та інші міста та квартали із ультраортодоксальним населенням стали розсадниками зараження. Водночас звідти повідомляють про те, як місцеве населення нехтує обмежувальними заходами.

Читайте також: Як відрізнити коронавірус від застуди чи грипу?

Святкування у локдаун

Фахівці від міністерства охорони здоров'я ще з весни били на сполох і вказували на тісноту в релігійних семінаріях як на одну з причин високого рівня інфекцій серед ультраортодоксів. Сюди слід додати й високу щільність населення, тісноту у релігійних містах і кварталах, а також масові гуляння на релігійні свята.

Другий локдаун розпочався в Ізраїлі 18 вересня, і йому передувало постійне зростання кількості нових заражень. Влада заборонила масові збори та молитви у закритих приміщеннях. Хтось цих правил дотримувався, інші - ні.

Бней-Брак - місто із ультраортодоксальним населенням під боком у світського Тель-Авіва

Бней-Брак - місто із ультраортодоксальним населенням під боком у світського Тель-Авіва

Про другий локдаун оголосили напередодні періоду свят - Нового року за релігійним календарем (Рош га-Шана) та Судним днем (Йом Кіпур), коли заведено збиратися на релігійні служби у храмах. Тисячі прийшли і на похорон авторитетного серед цієї публіки равина.

Усе це викликало неабияке обурення у широкому суспільстві. Додала олії у вогонь і діяльність поліції чи, радше, її бездіяльність, адже у суспільному уявленні, вартові порядку стежили за дотриманням обмежувальних заходів серед отрдодоксів зовсім не так жорстко, як серед світського населення. Багато хто вважає, що поліція просто заплющувала очі на кричуще порушення однією групою населення обов'язкових і чинних для усіх правил.

Сама ж поліція виправдовується, мовляв, останніми тижнями в Бней-Браці та інших містах з переважно ультраортодоксальним населенням було розігнано низку масових скупчень, виписано штрафи та закрито синагоги.

В ультраортодоксальних громадах в Ізраїлі реєструють непропорційно високий рівень заражень коронавірусом. Близько 40 відсотків з усіх позитивних діагнозів, поставлених минулого тижня, припадало саме на цю групу населення. "Так, це справжня проблема, адже деякі групи просто нехтують правилами. Я не можу заплющувати очі на ці факти", - підтверджує Моше Моргенштерн, який у своїй волонтерській роботі намагається вирішувати суперечки шляхом діалогу. "Ми пробуємо говорити із лідерами громади, равинами та пояснити їм, що так не можна. Намагаємося з ними працювати".

Єдине, що трохи обнадіює Моргенштерна, це той факт, що йдеться про групу населення переважно молодого віку. "Багато заражень серед молоді, багато семінаристів. Це і добре, і погано", - каже Моргенштерн. Летальність під час "другої хвилі" серед цієї групи нижча, ніж у середньому. Місцеві ЗМІ повідомляють, що деякі равини сподіваються на вироблення серед семінаристів колективного імунітету. Та не дуже зрозуміло, як така стратегія може захистити від зараження усіх інших. 

Напади на поліцейських у Єрусалимі

У Єрусалимі теж фіксують високий рівень заражень коронавірусом. В ультраортодоксальному районі Меа Шаарім дедалі частіше доходить до сутичок між місцевими мешканцями та правоохоронцями, які намагаються стежити за дотриманням обмежувальних заходів. Низку осіб було заарештовано за жбурляння у бік поліцейських каміння та металевих предметів. У Меа Шаарім проживають і представники архиконсервативних, антисіоністських сект. Вони відмовляються підкорятися законам держави і традиційно вороже налаштовані до представників органів державної влади.

Єрусалимський район Меа Шаарім - один з гарячих осередків коронавірусу

Єрусалимський район Меа Шаарім - один з "гарячих" осередків коронавірусу

Ультраортдоксальна блогерка та активістка Пніна Пфойффер вважає, що для перелому ситуації необхідно домовитись із лідерами цих громад. Та завдання це не з простих, адже "ультраортодокси - неоднорідна громада, яка поділена на багато дрібніших груп", пояснює вона. Зараз усі зусилля направлені на діалог із лідерами тих груп хасидів, які нехтують правилами профілактики зараження та обмежувальними заходами, чинними для усіх громадян.

Читайте також: Небезпечний спадок неандертальця: який зв'язок із коронавірусом?

Недовіра до уряду Нетаньяху

"Не те, щоб вони не знали про існування коронавірусу чи думали, що їх це не стосується. Вони вважають, що від них вимагають зависоку ціну за замороження громадського життя на невизначений час", - пояснює Пфойффер і додає, що другий локдаун запровадили якраз на період релігійних свят, що "посилило недовіру до уряду".

Недовіра до уряду це, мабуть, єдине, що зараз єднає розмаїті групи ізраїльського населення. Ще до початку другого локдану члени кабміну Біньяміна Нетаньяху почули багато невтішного про якість кризового менеджменту уряду у період пандемії. На початку вересня урядовий координатор у боротьбі з епідемією коронавірусу професор Роні Гамзу запропонував модель "світлофору". Згідно з нею, у районах із високим "червоним" рівнем зараження запроваджували б суворі обмежувальні заходи. Та деякі мери-ультраортодокси та релігійні авторитети на цей план не пристали. Зрештою, коаліційний уряд Нетаньяху, до складу якого входять ультраортодоксальні партії, спромігся тоді лише на оголошення нічної комендантської години.

Та останніми тижнями рівень заражень поступово зріс і серед загального населення. Тепер же, усі очікують, що уряд під тиском громадськості оголосить про послаблення. Але й після завершення другого локдауну, прогнозують оглядачі, не вщухнуть дискусії про необхідність диференційованого підходу до громад із високим рівнем заражень.

  • Коли світ навколо зупиняється

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Коли світ навколо зупиняється

    Лауреат різноманітних нагород фотограф Вей Джиан Чан закарбував на своїх світлинах сюрреалістичну атмосферу в майже спорожнілому Лондоні. Більшість його робіт - це колажі, в яких виринають контрастуючі графіті на кшталт "Надія" чи "Омана". На цій роботі зображені два велосипедисти, які проїжджають повз плакати митця Марка Тітчнера. Меседж: "Будь ласка, повірте, ці дні минуть".

  • На них тримається вся система

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    На них тримається вся система

    "Не всі супергерої носять плащі", - таким є меседж фотографа Джорджа Коппока. На своїх портретах він зобразив "системнозначущих" жителів Лідса, які підтримували функціонування міста під час карантину: медичний персонал, а також лікарі, селяни, працівники супермаркетів, поліцейські та волонтери. На фото: медсестра одного з пологових будинків.

  • Розірваний зв'язок

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Розірваний зв'язок

    Серія світлин Флори Луна ґрунтується на ідеї, що вже до карантину між людьми та світом навколо існував фільтр, який тепер лише посилився. "Пандемія не лише встановила більше фізичних меж для наших контактів з іншими, такі як монітори комп'ютерів, маски та перегородки з прозорого пластику, але й посилила межі, які існували в реальному світі".

  • Затиснені у власні домівки

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Затиснені у власні домівки

    Багатьом родинам довелося виконувати свою роботу та продовжувати шкільне навчання з дому, не знаючи, чим це скінчиться: просто жах. Відчуття власної неспроможності Клер Ермітейдж посилювали повідомлення батьків-ентузіастів у соціальних мережах, які описували "чудові проєкти" зі своїми дітьми. Фотографиня вирішила зайняти гумористичну перспективу, аби закарбувати власне становище під час карантину.

  • Під тиском

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Під тиском

    Коли почалася пандемія, ландшафтний фотограф Скотт Стівенс мусив тимчасово припинити свою роботу. Він вирішив опрацьовувати свої світлини за домашнім робочим столом та дати таким чином свою візуальну "заряджену емоціями відповідь на нинішню кризу". Його серія "Під тиском" демонструє настінний барометр поряд із фотографією неба з вікна кімнати фотографа.

  • Фейкова вулична сцена

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Фейкова вулична сцена

    Зазвичай Кріс Сілк фотографує вуличні сцени. Під час карантину він експериментував із власними фотографіями міста: він брав фігури з модельної залізниці свого батька чи інші предмети домашнього вжитку та вмонтовував їх у ту чи іншу сцену з природним доступом світла. "Немає нудних місць для фотографій", - прокоментував він особливі робочі умови.

  • Тваринний світ під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Тваринний світ під час карантину

    Володар різних нагород фотограф Іан Вейд зазвичай фотографує диких тварин на вулицях міста. Тепер же він узявся експериментувати з пластиковими фігурками тварин його дворічної доньки, аби вони виглядали природно. Він відчував на собі багато дивних поглядів, коли лежав на животі в струмку, аби сфотографувати цього пластикового бенгальського тигра.

  • Прогулянка під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Прогулянка під час карантину

    Документальна фотографиня Джастін Дезмонд під час ізоляції познайомилася з абсолютно невідомими їй людьми. "Одного сонячного дня я вийшла зі своєю камерою та запитувала в небагатьох людей, яких зустрічала на своєму шляху, чи можна їх сфотографувати та як вони переживають карантин". Результат - серія фотографій, зроблена на відстані двох метрів від об'єктів.

  • Листи дорогим серцю людям

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Листи дорогим серцю людям

    "Через страх, який ми відчуваємо перед тим, що нам іще доведеться пережити через вірус, ми сумуємо за іншими більше ніж зазвичай", - переконана фотографиня Акіко Дюпон. Це надихнуло її попросити своїх сусідів на півдні Лондона написати листа людині, про яку вони часто думають під час карантину. Семирічна Софія (на фото) написала своїй бабусі в Канаді.

  • Карантинний балет

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Карантинний балет

    11-річний син фотографині Гемми Гріффітс танцює балет. Тренувань під час карантину не було, тож він займався вдома, через що "його надзвичайно довге волосся літало по квартирі". Вона закарбувала його заняття на фото, "аби згадувати про ці дивні часи та закарбувати варту подиву красу його рухів у абсолютно звичайній оселі".

  • Проєкт Надія: танцювальники під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Проєкт "Надія": танцювальники під час карантину

    Фотографиня Сенем Піс так само отримала натхнення від балету. Вона сфотографувала одразу кількох танцівниць і танцівників. "Усі ми раптом опинилися в ситуації, якої ми не могли собі до цього уявити", - написала вона. Для неї танцівники стали водночас символом життєствердного меседжу: "Завжди є надія. Завжди є радість у житті".

    Автор: Елізабет Ґренір


Також за темою

Israel Protest gegen Netanjahu in Tel Aviv

Тисячі людей протестували проти Нетаньяху в Ізраїлі 11.10.2020

Тисячі людей протестували проти Біньяміна Нетаньяху в Ізраїлі попри жорсткі правила через пандемію COVID-19. Демонстранти вимагають відставки прем'єра.

Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten | Benjamin Netanjahu

Пандемія коронавірусу: Ізраїль удруге запроваджує локдаун 13.09.2020

Ізраїль з 18 вересня вдруге запроваджує локдаун через збільшення кількості інфікувань коронавірусом у країні. Локдаун триватиме три тижні у вересні-жовтні.

Israel Jerusalem | Coronavirus | Benjamin Netanyahu

Пандемія COVID-19: ізраїльтяни отримають одноразову допомогу 26.07.2020

Кожен ізраїльтянин, який заробляє менше 13 тисяч євро на місяць, зможе отримати одноразову державну допомогу, а також доплати на дітей, вирішив уряд Ізраїлю. Мета - оживити економіку, яка переживає наслідки пандемії.

Реклама

Докладно

Локдаун припав на період релігійних свят

Чому ізраїльські ультраортодокси ігнорують коронавірус

Нехтування обмежувальними заходами викликає гнів світського населення. Репортаж DW.  

Сезонні працівників на сільському господарстві у ЄС

У ЄС хочуть покращити умови для сезонних працівників

Рада ЄС рекомендувала державам Євросоюзу подбати про покращення умов працевлаштування на сезонні роботи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  