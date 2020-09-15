В Ізраїлі перед локдауном - рекордне добове число інфікувань коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про найвище число зафіксованих за добу випадків зараження коронавірусом з початку пандемії COVID-19. Згідно з оприлюдненими в середу, 16 вересня, даними відомства, впродовж минулої доби підтверджено 5523 нових випадків інфікування, передає інформагенція dpa.

Днем раніше цей показник становив 4973 випадки. Минулої доби також було рекордно високим число важкохворих пацієнтів - 535. Кількість проведених 15 вересня тестів на наявність коронавірусу становила 55734, що є найвищим показником з початку пандемії, наголосили в міністерстві. Кожен десятий тест був позитивним.

З огляду на стрімке зростання кількості випадків ізраїльський уряд вирішив закрити школи і дитячі садки вже з четверга, 17 вересня. А режим загального локдауну набуде чинності тільки опівдні в п'ятницю, ще до початку єврейських свят. Локдаун має тривати щонайменше три тижні.

Дострокове закриття шкіл і дитячих садів урядом стало відповіддю на рекомендації уповноваженого з протидії поширенню коронавірусу Ронні Гамзи. Згідно з повідомленнями ізраїльських ЗМІ, у листі до міністерств охорони здоров'я і освіти він написав, що нинішнє стрімке зростання кількості інфікувань в основному пов'язано із зараженнями серед школярів у віці десяти років і старше.

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Спочатку пандемія COVID-19 не мала для Ізраїлю катастрофічних масштабів, почасти через жорсткий курс з боку уряду. Однак після швидкого послаблення локдауну в травні число випадків стало різко зростати. Найбільше від пандемії постраждали населені арабами та ультраортодоксальними юдеями житлові райони. У цих кварталах великі сім'ї часто живуть разом в замкненому просторі, що ускладнює спроби розірвати ланцюги поширення інфекції.

Під час локдауну школи й дитячі сади не працюватимуть, а учні старших класів навчатимуться дистанційно. За винятком надзвичайних випадків людям дозволять віддалятися від своїх помешкань на відстань лише до 500 метрів. Купівля продуктів харчування і візити до лікарів будуть дозволені.

Утім, в ізраїльському суспільстві спостерігається сильний опір новим обмеженням, оскільки криза вже й так серйозно позначилася на економіці країни. Приміром, улітку рівень безробіття сягнув понад 20 відсотків.

Загалом з початку пандемії в Ізраїлі зараження коронавірусом підтвердили у 166794 осіб, 1147 людей з коронавірусом померли. Населення Ізраїлю - близько дев'яти мільйонів жителів.