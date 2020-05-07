 Парламент Ізраїлю підтримав свій саморозпуск | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2020

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Новини

Парламент Ізраїлю підтримав свій саморозпуск

Депутати Кнесету проголосували за попередню пропозицію саморозпуску. Питання може бути остаточно проголосоване вже наступного тижня.

Кнесет

Засідання Кнесету (фото з архіву)

Депутати ізраїльського парламенту, Кнесету, попередньо проголосували в середу, 2 грудня, за пропозицію власного саморозпуску. 61 депутат проголосував "за", а 54 - "проти" відповідної постанови. Тепер законопроєкт про розпуск параменту має схвалити відповідний комітет, після чого він має пройти ще два читання. Втім, вже наступного тижня в Кнесеті може відбутися остаточне голосування щодо саморозпуску парламенту.

До того, як очікується, дві партії, які є зараз коаліційними партнерами, спробують на переговорах уникнути розпуску. Якщо ж переговори провляться, на ізраїльтян у березні або квітні чекатимуть вже четверті парламентські вибори за два роки, інформує AP.

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Розпуску парламенту прагне блок "Кахоль-лаван", який є коаліційним партнером партії "Лікуд" прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. У блоці обвинувачують голову уряду в тому, що він поставив свої правові інтереси вище інтересів країни. Нагадаємо, що раніше цього року Нетаньяху обвинуватили в шахрайстві та хабарництві. Наступного місяця він має з'явитися в цій справі в суді.

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    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Прибережне життя

    Ізраїль має майже 270 кілометрів морського берега. Один тільки пляж Тель-Авіва простягається на 14 кілометрів. Тож місця для купання, водного спорту та засмагання - більш ніж достатньо. Але не Середземним морем єдиним: для ідеального дайвінгу краще вирушити в Ейлат на Червоному морі на півдні Ізраїлю.

  • Архітектура в стилі Баугауз Тель-Авів має найбільшу в світі колекцію будинків в стилі Баугауз, так зване біле місто. Майже 4000 споруд належать до світової спадщини ЮНЕСКО. Будівлі в знаменитому неповторному стилі, зведені між 1920-ми та 1940-ми роками, можна побачити також у Хайфі, Єрусалимі та інших ізраїльських містах.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Архітектура в стилі Баугауз

    Тель-Авів має найбільшу в світі колекцію будинків в стилі Баугауз, так зване "біле місто". Майже 4000 споруд належать до світової спадщини ЮНЕСКО. Будівлі в знаменитому неповторному стилі, зведені між 1920-ми та 1940-ми роками, можна побачити також у Хайфі, Єрусалимі та інших ізраїльських містах.

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    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Оздоровитися на Мертвому морі

    Якщо вам заманеться почитати газету на Мертвому морі, зробити це буде легко. Високий вміст солі (а, значить, і велика щільність води) триматимуть вас на поверхні. Купання в такій воді є дуже корисним для здоров'я. Багатими на мінерали та цілющими вважаються як тутешня вода, так і грязі. Зокрема, для тих, хто має шкірні захворювання.

  • Єрусалим Священне місто трьох релігій: стіни єрусалимського старого міста ховають релігійні святині юдеїв, мусульман та християн. Історично старе місто складається з чотирьох кварталів: в християнській частині стоїть Храм Гробу Господнього, який, як вважається, звели на місці могили Ісуса Христа, в юдейській - Стіна Плачу, а в мусульманській приваблює око золотавий Купол Скелі.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Єрусалим

    Священне місто трьох релігій: стіни єрусалимського старого міста ховають релігійні святині юдеїв, мусульман та християн. Історично старе місто складається з чотирьох кварталів: в християнській частині стоїть Храм Гробу Господнього, який, як вважається, звели на місці могили Ісуса Христа, в юдейській - Стіна Плачу, а в мусульманській приваблює око золотавий Купол Скелі.

  • Яд Вашем У Єрусалимі центральний Меморіальний комплекс історії Голокосту нагадує про жертв політики знищення євреїв під час нацистського режиму в Німеччині (1933-1945 рр.). Це зворушливе місце, яке береже від забуття пам’ять про життя та страждання євреїв.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Яд Вашем

    У Єрусалимі центральний Меморіальний комплекс історії Голокосту нагадує про жертв політики знищення євреїв під час нацистського режиму в Німеччині (1933-1945 рр.). Це зворушливе місце, яке береже від забуття пам’ять про життя та страждання євреїв.

  • Легендарні кібуци З Ізраїлем тісно переплетена ідея кібуців. Колись ці селища організували на соціалістичних засадах: зі спільним майном та коллективним управлінням. Нині в них мешкає лише трохи більше 2% усіх ізраїльтян. Перший кібуц Дганія-Алеф заснували в 1910 році. І він досі існує. В будь-який з 250-ти ізраїльських кібуців можна завітати та залишитися на ніч.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Легендарні кібуци

    З Ізраїлем тісно переплетена ідея кібуців. Колись ці селища організували на соціалістичних засадах: зі спільним майном та коллективним управлінням. Нині в них мешкає лише трохи більше 2% усіх ізраїльтян. Перший кібуц Дганія-Алеф заснували в 1910 році. І він досі існує. В будь-який з 250-ти ізраїльських кібуців можна завітати та залишитися на ніч.

  • Наїдки Майже всюди на вулицях Ізраїлю можна поласувати різноманітними свіжими соками. Місцева кухня дуже барвиста: від арабських наїдків та космополітичних ресторанів до кошерних страв. Ті ж, хто воліють готувати самостійно, знайдуть на базарах свіжі овочі, прянощі, оливки та духм'яну здобу.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Наїдки

    Майже всюди на вулицях Ізраїлю можна поласувати різноманітними свіжими соками. Місцева кухня дуже барвиста: від арабських наїдків та космополітичних ресторанів до кошерних страв. Ті ж, хто воліють готувати самостійно, знайдуть на базарах свіжі овочі, прянощі, оливки та духм'яну здобу.

  • Вифлеєм В Ізраїлі можна відвідати і ймовірне місце народження Ісуса. Церква Різдва Христового стоїть прямо над печерою, в якій за переказами народився Ісус з Назарета. Храм є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Від нього починається Дорога Ісуса - 65-кілометровий туристичний і паломницький маршрут до Галілейського моря.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Вифлеєм

    В Ізраїлі можна відвідати і ймовірне місце народження Ісуса. Церква Різдва Христового стоїть прямо над печерою, в якій за переказами народився Ісус з Назарета. Храм є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Від нього починається "Дорога Ісуса" - 65-кілометровий туристичний і паломницький маршрут до Галілейського моря.

  • Галілейське море Це озеро, яке ізраїльтяни називають Кінеретом, - найбільший резервуар прісної води в країні. Воно не раз згадується в Біблії та вважається одним з найважливіших місць земного життя Ісуса, адже за переказами тут він ходив по воді. Після екскурсії релігійними місцями туристи можуть й самі освіжитися водою з озера.

    10 місць, які варто побачити в Ізраїлі

    Галілейське море

    Це озеро, яке ізраїльтяни називають Кінеретом, - найбільший резервуар прісної води в країні. Воно не раз згадується в Біблії та вважається одним з найважливіших місць земного життя Ісуса, адже за переказами тут він ходив по воді. Після екскурсії релігійними місцями туристи можуть й самі освіжитися водою з озера.

    Автор: Ліна Ельтер


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