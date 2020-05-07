Парламент Ізраїлю підтримав свій саморозпуск

Депутати ізраїльського парламенту, Кнесету, попередньо проголосували в середу, 2 грудня, за пропозицію власного саморозпуску. 61 депутат проголосував "за", а 54 - "проти" відповідної постанови. Тепер законопроєкт про розпуск параменту має схвалити відповідний комітет, після чого він має пройти ще два читання. Втім, вже наступного тижня в Кнесеті може відбутися остаточне голосування щодо саморозпуску парламенту.

До того, як очікується, дві партії, які є зараз коаліційними партнерами, спробують на переговорах уникнути розпуску. Якщо ж переговори провляться, на ізраїльтян у березні або квітні чекатимуть вже четверті парламентські вибори за два роки, інформує AP.

Читайте також: Десятки тисяч ізраїльтян знову протестували проти прем'єра Нетаньяху

Розпуску парламенту прагне блок "Кахоль-лаван", який є коаліційним партнером партії "Лікуд" прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. У блоці обвинувачують голову уряду в тому, що він поставив свої правові інтереси вище інтересів країни. Нагадаємо, що раніше цього року Нетаньяху обвинуватили в шахрайстві та хабарництві. Наступного місяця він має з'явитися в цій справі в суді.