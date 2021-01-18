Пандемія COVID-19: Ізраїль першим у світі почав вакцинацію підлітків

Ізраїль став однією з перших країн у світі, які почали вакцинацію від Covid-19 підлітків, повідомляє в неділю, 24 січня, агенція dpa. Це пов'язано з успішним перебігом кампанії масової вакцинації, від початку якої, за офіційними даними, в країні першу дозу щеплення отримала вже чверть населення.

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Загалом, з початку кампанії вакцинації 19 грудня, першу дозу німецько-американської вакцини від BioNTech/Pfizer в Ізраїлі отримали понад 2,5 мільйона людей. З них один мільйон вже отримав і другу дозу. Про це на своїй сторінці у Twitter 24 січня написав міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн.

Він також повідомив, що, за даними досліджень, перша доза вакцини підвищує захист від можливого зараження на 30 відсотків. Також спостерігається зменшення кількості госпіталізацій і менш важкий перебіг захворювання.

Як відомо, ізраїльський уряд домовився про поставку кількох мільйонів доз вакцини від BioNTech/Pfizer ще на ранньому етапі досліджень.

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Успіхи у кампанії з вакцинації пояснюють кількома факторами: відносно невелика територія країни, наявність вакцини й сучасна цифрова система охорони здоров'я. Кожен громадянин в Ізраїлі має медичну страховку в одній із чотирьох недержавних лікарняних кас. Тепер же вакцинацію проводять в усіх лікарнях, клініках та у спеціально створених для цього мобільних центрах.

Дивитись відео 04:47 Поділитись Вакцинація від коронавірусу: як Ізраїль став світовим лідером (15.01.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3nyck Вакцинація від коронавірусу: як Ізраїль став світовим лідером (15.01.2021)