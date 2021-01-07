 Коронавірус: як Ізраїлю вдалося вибитися у світові лідери з вакцинації | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 09.01.2021

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Світ

Коронавірус: як Ізраїлю вдалося вибитися у світові лідери з вакцинації

В Ізраїлі триває третій локдаун, а кількість нових заражень COVID-19 залишається високою. Тим часом країна стала світовим лідером за темпами вакцинації населення. Завдяки чому це вдалося?

Бедуїнська жінка вакцинується у лікарні поблизу Беер-Шеви

Бедуїнська жінка вакцинується у лікарні поблизу Беер-Шеви

Лише за лічені тижні після початку кампанії вакцинації Ізраїль лідирує у світі за темпами щеплення на душу населення. Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій (Йоель) Едельштейн повідомив, що станом на п'ятницю, 8 січня, вже понад 1,7 мільйона ізраїльтян прищепилися першою дозою німецько-американської вакцини від BioNTech/Pfizer. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху написав у соцмережі Twitter, що Ізраїль став "чемпіоном світу з вакцинації".

Сподіваючись на переобрання у березні на вже четвертих за останні два роки парламентських виборах, Нетаньяху обіцяє ізраїльтянам, що, за умови масової вакцинації, країна однією з перших у світі оговтається від пандемії коронавірусу. Стимулювати громадян до щеплень мають і "зелені паспорти" або "паспорти імунітету"вакцинованих. "Думаю, що у суспільстві вже визріла готовність виходити з цієї ситуації і бажання повернути собі контроль над своїм життям", - каже спеціалістка у галузі охорони здоров'я, професорка університету Хайфи Діан Левін-Замір.

Вакцинація і третій локдаун

Ізраїльський уряд ще на ранньому етапі домовився про постачання кількох мільйонів доз вакцини від BioNTech/Pfizer. Цього тижня дозвіл на застосування отримала і вакцина від Moderna, проте надійде вона не раніше березня, прогнозують у міністерстві охорони здоров'я країни.

Успіхи у кампанії з вакцинації пояснюють кількома факторами: відносно невеликий розмір країни, наявність вакцини й сучасна цифрова система охорони здоров'я. Кожен громадянин в Ізраїлі має медичну страховку в одній із чотирьох недержавних лікарняних кас. Тепер же вакцинацію проводять в усіх лікарнях, клініках та навіть у спеціально створених для цього мобільних центрах.

Один з центрів вакцинації відкрився у середмісті Тель-Авіва

Один з центрів вакцинації відкрився у середмісті Тель-Авіва

На даному етапі пріоритет надано особам віком від 60 років і старше, медичному персоналу та особам, зайнятим у сфері догляду. Та статистика нових заражень залишається в країні високою, а кількість смертей, пов'язаних із COVID-19, станом на п'ятницю, 8 січня, сягнула 3565 осіб. Експерти у сфері охорони здоров'я пропонували посилити вже третій локдаун, який розпочався у грудні. "Повною вакцинацію можна вважати через тиждень після другої дози. Поки ж захворюваність швидко зростає. Тож немає іншого вибору крім повного і швидкого переходу у локдаун", - написав міністр Едельштейн у соцмережі Twitter.

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Коли почнеться вакцинація на палестинських територіях?

На тлі логістичних, фінансових та політичних проблем поки невідомо, коли вакцинація почнеться для 5 мільйонів мешканців Палестинської автономії на Західному березі річки Йордан і у Секторі Газа. Останніми тижнями кількість нових заражень там невпинно зростала, зареєстровано понад 1600 смертей. Багато палестинців побоюються, що вакцинуватимуть їх в останню чергу. На відміну від них, арабські мешканці східного Єрусалима, які вважаються громадянами Ізраїлю, матимуть вільний доступ до вакцини завдяки ізраїльській медстраховці.

Кілька ізраїльських правозахисних організацій у відкритому листі звернулися до уряду з вимогою забезпечити палестинське населення вакциною та нагадавши, що Ізраїль несе юридичну відповідальність за окуповані території. Дехто з ізраїльських посадовців припускає, що на палестинські території вакцина надійде з Ізраїлю тоді, коли буде завершено основну фазу кампанії зі щеплення громадян у самому Ізраїлі. Багато палестинців щодня перетинають адмінкордон для роботи в Ізраїлі та у поселеннях.

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Тим часом палестинська адміністрація, що має у розпорядженні дуже обмежені фінансові можливості, шукає інші шляхи отримання вакцини. Серед варіантів розглядають російську вакцину Sputnik V та британсько-шведську вакцину від AstraZeneca. "Ми докладаємо усіх зусиль і вже направили запити до кількох компаній. Сподіваємося, що отримаємо вакцину наприкінці лютого або у березні", - каже Ясер Бузі з палестинського міністерства охорони здоров'я.

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У Палестинській автономії покладаються і на міжнародні програми - Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI) та програму ВООЗ COVAX. "Зараз ми не можемо точно сказати, коли саме надійдуть вакцини. Розраховуємо, що це станеться десь усередині 2021 року або раніше", - прогнозує голова офісу ВООЗ у Палестинській автономії Джеральд Рокеншауб. Зараз 92 країни записалися на участь у цій програмі.

Останніми днями ізраїльські ЗМІ повідомляли про можливе уповільнення темпів вакцинації найближчими днями у зв'язку з можливим дефіцитом вакцини, адже запаси перших партій поволі вичерпуються. Дехто з оглядачів навіть називає це "Ахіллесовою п'ятою" ізраїльського успіху у масовій кампанії зі щеплення.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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