Коронавірус: як Ізраїлю вдалося вибитися у світові лідери з вакцинації

Лише за лічені тижні після початку кампанії вакцинації Ізраїль лідирує у світі за темпами щеплення на душу населення. Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій (Йоель) Едельштейн повідомив, що станом на п'ятницю, 8 січня, вже понад 1,7 мільйона ізраїльтян прищепилися першою дозою німецько-американської вакцини від BioNTech/Pfizer. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху написав у соцмережі Twitter, що Ізраїль став "чемпіоном світу з вакцинації".

Сподіваючись на переобрання у березні на вже четвертих за останні два роки парламентських виборах, Нетаньяху обіцяє ізраїльтянам, що, за умови масової вакцинації, країна однією з перших у світі оговтається від пандемії коронавірусу. Стимулювати громадян до щеплень мають і "зелені паспорти" або "паспорти імунітету"вакцинованих. "Думаю, що у суспільстві вже визріла готовність виходити з цієї ситуації і бажання повернути собі контроль над своїм життям", - каже спеціалістка у галузі охорони здоров'я, професорка університету Хайфи Діан Левін-Замір.

Вакцинація і третій локдаун

Ізраїльський уряд ще на ранньому етапі домовився про постачання кількох мільйонів доз вакцини від BioNTech/Pfizer. Цього тижня дозвіл на застосування отримала і вакцина від Moderna, проте надійде вона не раніше березня, прогнозують у міністерстві охорони здоров'я країни.

Успіхи у кампанії з вакцинації пояснюють кількома факторами: відносно невеликий розмір країни, наявність вакцини й сучасна цифрова система охорони здоров'я. Кожен громадянин в Ізраїлі має медичну страховку в одній із чотирьох недержавних лікарняних кас. Тепер же вакцинацію проводять в усіх лікарнях, клініках та навіть у спеціально створених для цього мобільних центрах.

Один з центрів вакцинації відкрився у середмісті Тель-Авіва

На даному етапі пріоритет надано особам віком від 60 років і старше, медичному персоналу та особам, зайнятим у сфері догляду. Та статистика нових заражень залишається в країні високою, а кількість смертей, пов'язаних із COVID-19, станом на п'ятницю, 8 січня, сягнула 3565 осіб. Експерти у сфері охорони здоров'я пропонували посилити вже третій локдаун, який розпочався у грудні. "Повною вакцинацію можна вважати через тиждень після другої дози. Поки ж захворюваність швидко зростає. Тож немає іншого вибору крім повного і швидкого переходу у локдаун", - написав міністр Едельштейн у соцмережі Twitter.

Читайте також: Чому в Німеччині буксує вакцинація від коронавірусу?

Коли почнеться вакцинація на палестинських територіях?

На тлі логістичних, фінансових та політичних проблем поки невідомо, коли вакцинація почнеться для 5 мільйонів мешканців Палестинської автономії на Західному березі річки Йордан і у Секторі Газа. Останніми тижнями кількість нових заражень там невпинно зростала, зареєстровано понад 1600 смертей. Багато палестинців побоюються, що вакцинуватимуть їх в останню чергу. На відміну від них, арабські мешканці східного Єрусалима, які вважаються громадянами Ізраїлю, матимуть вільний доступ до вакцини завдяки ізраїльській медстраховці.

Кілька ізраїльських правозахисних організацій у відкритому листі звернулися до уряду з вимогою забезпечити палестинське населення вакциною та нагадавши, що Ізраїль несе юридичну відповідальність за окуповані території. Дехто з ізраїльських посадовців припускає, що на палестинські території вакцина надійде з Ізраїлю тоді, коли буде завершено основну фазу кампанії зі щеплення громадян у самому Ізраїлі. Багато палестинців щодня перетинають адмінкордон для роботи в Ізраїлі та у поселеннях.

Читайте також: Коронавірус: чи дозволять вакцинованим те, чого не можна іншим

Тим часом палестинська адміністрація, що має у розпорядженні дуже обмежені фінансові можливості, шукає інші шляхи отримання вакцини. Серед варіантів розглядають російську вакцину Sputnik V та британсько-шведську вакцину від AstraZeneca. "Ми докладаємо усіх зусиль і вже направили запити до кількох компаній. Сподіваємося, що отримаємо вакцину наприкінці лютого або у березні", - каже Ясер Бузі з палестинського міністерства охорони здоров'я.

У Палестинській автономії покладаються і на міжнародні програми - Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI) та програму ВООЗ COVAX. "Зараз ми не можемо точно сказати, коли саме надійдуть вакцини. Розраховуємо, що це станеться десь усередині 2021 року або раніше", - прогнозує голова офісу ВООЗ у Палестинській автономії Джеральд Рокеншауб. Зараз 92 країни записалися на участь у цій програмі.

Останніми днями ізраїльські ЗМІ повідомляли про можливе уповільнення темпів вакцинації найближчими днями у зв'язку з можливим дефіцитом вакцини, адже запаси перших партій поволі вичерпуються. Дехто з оглядачів навіть називає це "Ахіллесовою п'ятою" ізраїльського успіху у масовій кампанії зі щеплення.