У ВООЗ вивчають, чи запроваджувати сертифікат про вакцинацію від COVID-19
У ВООЗ виступають проти "паспортів імунітету", але попередньо підтримують ідею впровадження електронних сертифікатів про вакцинацію.
ВООЗ обговорює е-сертифікат про вакцинацію від COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендує видавати "паспорти імунітету" для тих, хто вже перехворів на COVID-19, але розглядає можливість впровадження електронних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, подібних до тих, які організація розробляє разом з Естонією з жовтня 2020 року.
Про це у четвер, 3 грудня, на брифінгу заявив глава відділу з імунізації при Європейському відділенні ВООЗ Сіддхартха Датта, передає агентство Reuters. "Ми дуже уважно вивчаємо використання технологій у реагуванні на COVID-19, одна з них - це те, як ми можемо працювати з країнами-членами над електронним сертифікатом вакцинації", - сказав Датта.
За його словами, перш ніж приступити до розробки такого сертифіката, потрібно врахувати, що використовувати технології потрібно відповідно до законодавчої основи тієї чи іншої держави, а також забезпечити прозорість програми впровадження такого сертифіката, зокрема, в європейському регіоні, передає агентство "Інтерфакс".
"Ми дуже тісно працюємо з Європейською Комісією та Європейським центром профілактики та контролю захворювань, щоб зрозуміти і дізнатися, які нові технології та інновації вже є в деяких країнах європейського регіону", - додав Датта.
ВООЗ не рекомендує "паспорти імунітету"
Разом з тим, старша експертка в галузі надзвичайних ситуацій європейського відділення ВООЗ Кетрін Смолвуд повідомила, що в ВООЗ не рекомендують запроваджувати систему, яка передбачає створення паспорта про імунітет для тих, хто перехворів коронавірусом.
Вона зазначила, що ВООЗ також не рекомендує проводити тестування на кордонах з метою запобігання поширенню коронавірусу. За словами Смолвуд, краще дотримуватися рекомендацій, пов'язаних з поїздками. "Ми не рекомендуємо використовувати імунні паспорти і не рекомендуємо проводити тестування як засіб запобігання передачі інфекції через кордони", - заявила Смоллвуд.
В даний час в США і ЄС проводиться оцінка безпеки вакцини виробництва компаній Pfizer і BioNTech, а також компанії Moderna. Їх ефективність за підсумками клінічних випробувань, як стверджують у самих компаніях, становить 95 відсотка і 94,1 відсотка відповідно.
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