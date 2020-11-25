Вартість щеплення від COVID-19 у ЄС: від 5 до 60 євро

За найоптимістичнішим сценарієм, масову безкоштовну вакцинацію свого населення від коронавірусної хвороби Німеччина та інші країни Євросоюзу можуть розпочати наприкінці грудня або у перші тижні 2021 року - одразу після реєстрації вакцин і початку їх широкомасштабного виробництва і доставки.

На першому етапі, вочевидь, в Євросоюзі будуть зареєстровані три вакцини, і з їхніми виробниками ЄС вже підписав угоди про закупівлю великих партій. Німецько-американський консорціум компаній BioNTech-Pfizer зобов'язався поставити до 300 мільйонів доз, британсько-шведському концерну AstraZeneca, партнеру вчених Оксфордського університету, теж замовлені 300 мільйонів доз, американська корпорація Moderna забезпечить до 160 мільйонів доз. Крім того, є попередні домовленості про закупівлю - в разі успішного завершення клінічних випробувань і реєстрації - вакцин німецької фірми CureVac (405 мільйонів доз), франко-британського консорціуму Sanofi/GlaxoSmithKline (до 300 мільйонів доз) і американської корпорації Johnson&Johnson (до 200 мільйонів).

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Населення Євросоюзу становить близько 450 мільйонів людей, отже наявних замовлень і опціонів з надлишком вистачить для вакцинації всіх бажаючих навіть двокомпонентними вакцинами. Тим більше, що робити щеплення захочуть, судячи з різних опитувань, лише від половини до двох третин дорослих жителів ЄС.

Компанія Biontech першою розробила інновативну мРНК-вакцину від COVID-19

Ціна вакцин від COVID-19: від 5 євро до 74 доларів

Тому вже у першій половині 2021 року Євросоюз забезпечить себе досить широким вибором вакцин від коронавірусу різних виробників, і конкуренція між ними сприятиме стримуванню цін. Однак вони і так перебувають на цілком помірному для фармацевтичного ринку західних країн рівні.

Найдорожча на даний момент вакцина корпорації Moderna коштуватиме урядам, які замовлятимуть її, залежно від обсягу, від 25 до 37 доларів США за дозу, тому ціна дворазового щеплення складе від 50 до 74 доларів. Компанії BioNTech і Pfizer ще влітку домовилися з адміністрацією США про постачання першої партії вакцин за ціною 19,50 доларів за дозу (в сумі 39 доларів). В ЄС доза, як очікується, коштуватиме трохи дешевше - 15,50 євро (в перерахунку приблизно 18 доларів), все щеплення у два етапи - 31 євро.

За двокомпонентну вакцину CureVac ЄС готовий, за неофіційними даними, платити від 10 до 12 євро за дозу. Найдешевшою, судячи з повідомлень інформаційних агентств, виявиться Оксфордська вакцина компанії AstraZeneca: ціна дози складе близько 2,50 євро, тобто імунізація коштуватиме загалом п'ять євро.

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Векторна або мРНК-вакцина?

Імовірно, при виборі вакцини вирішальну роль відіграватиме не ціна, а інші чинники. Ключовою з них виявиться, швидше за все, технологія створення вакцин. Кожен бажаючий зробити щеплення матиме насамперед вирішити, чому надати перевагу: радше традиційній вакцині, включно з векторними (наприклад, AstraZeneca чи російська "Спутник V"), або інноваційні мРНК-вакцини (BioNTech/Pfizer, Moderna, CureVac).

У першому випадку механізм дії полягає у тому, що людину "заражають" послабленим вірусом, а у другому імунна відповідь викликається на клітинному рівні завдяки новітнім досягненням генної інженерії. Появі цього нового покоління вакцин передували багаторічні наукові дослідження біотехнологічних компаній (цим значною мірою пояснюється вища ціна), але такі препарати ніколи ще не застосовували. Це неминуче породжує питання про їхні можливі довгострокові наслідки.

На думку німецьких ЗМІ, "хайтеківські" мРНК-вакцини від COVID-19 набудуть поширення передовсім у найбільш індустріально розвинених і заможних країнах і навіть можуть викликати справжню революцію у фармацевтиці, тоді як дешевші векторні вакцини проти коронавірусної хвороби користуватимуться попитом за межами Євросоюзу і Північної Америки.