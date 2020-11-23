AstraZeneca проведе нові випробування вакцини від коронавірусу

Британсько-шведська компанія AstraZeneca, яка розробляє вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2 спільно з Оксфордським університетом, оголосила про початок нових, додаткових випробувань вакцини. Про це в четвер, 26 листопада, заявив керівник компанії Паскаль Соріо.

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23 листопада були оприлюднені попередні результати клінічних випробувань вакцини, які показали її ефективність у 70 відсотків. При цьому якщо учасникам випробувань двічі з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність складала лише 62 відсотки. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили пів дози вакцини, а через місяць - цілу, то в такому випадку ефективність складала 90 відсотків. Тобто 70 відсотків - це середній показник.

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Критики "оксфордської" вакцини вказують на той факт, що вибірка піддослідних у другій схемі вакцинації була в кілька разів меншою. У нових випробуваннях AstraZeneca хоче сконцентруватися якраз на більш ефективному методі - коли пацієнтам спочатку вводять невелику дозу. За словами Соріо, ці дослідження можна буде провести досить швидко, оскільки вакцина в цілому вже довела свою ефективність.

Дивитись відео 06:39 Поділитись ПЛР, антиген, антитіла: чим відрізняються тести на коронавірус (25.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ln60 ПЛР, антиген, антитіла: чим відрізняються тести на коронавірус