 ЄС домовився про купівлю 160 мільйонів доз вакцини компанії Moderna | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2020

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Новини

ЄС домовився про купівлю 160 мільйонів доз вакцини компанії Moderna

Угода з компанією Moderna, яка має бути формально схвалена Єврокомісією 25 листопада, стане вже шостою в портфелі ЄС.

ЄС домовився про купівлю 160 мільйонів доз вакцини Moderna

ЄС домовився про купівлю 160 мільйонів доз вакцини Moderna

ЄС домовився з біотехнологічним концерном зі США Moderna щодо придбання до 160 мільйонів доз майбутньої вакцини від коронавірусу цього виробника. Про це у вівторок, 24 листопада, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Цей контракт дозволить нам закупити до 160 мільйонів доз вакцини, виробленої Moderna. Згідно з результатами клінічних випробувань, ця вакцина може виявитися дуже ефективною проти COVID-19", - сказала голова Єврокомісії у заяві, розміщеній у соцмережі Twitter.

 За її словами, якщо ця вакцина буде визнана безпечною та ефективною, кожна держава-член ЄС отримає її одночасно і на однакових умовах.

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Таким чином, Єврокомісія на даний час домовилася вже про отримання майже двох мільярдів доз вакцин від таких компаній як AstraZeneca, партнерів Sanofi/GlaxoSmithKline та BioNTec і Pfizer, Johnson & Johnson, а також CureVac.

Угода з Moderna, яку 25 листопада має формально схвалити Єврокомісія, стане вже шостою в портфелі ЄС. За словами фон дер Ляєн, триває робота над ще одним контрактом. Угода з Moderna дозволить вакцинувати до 80 мільйонів осіб, оскільки людина має бути щеплена двома дозами вакцини, зазначає агентство новин Reuters.

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"Звісно, всі вакцини нашого портфеля будуть об'єктами дуже ретельної оцінки Європейського агентства з лікарських засобів. Вони будуть дозволені і випущені на ринок, тільки якщо виявляться безпечними і ефективними. Прозорість тут дуже важлива", - наголосила фон дер Ляєн.

"Одним з наших пріоритетів є швидке забезпечення вакцинами європейців. Інший наш пріоритет полягає в тому, щоб всі і всюди в світі мали доступ до вакцин", - продовжила голова Єврокомісії. За її словами, вакцина має бути справедливо розподілена і доступна за ціною.

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За даними агентства Reuters, яке посилається на свої джерела, у ЄС прагнуть отримати вакцину Moderna за ціною, меншою за 25 доларів США за дозу. Своєю чергою генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель раніше заявляв, що ціна вакцини становитиме від 25-ти до 37 доларів США за дозу залежно від обсягу замовлення.

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