 Коронавірус: Pfizer і Biontech почали екстрену реєстрацію вакцини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2020

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Новини

Коронавірус: Pfizer і Biontech почали екстрену реєстрацію вакцини

Розробники розраховують, що вакцина BNT162b2 буде доступна у другій половині грудня.

Pfizer і BioNTech почали екстрену реєстрацію вакцини

Pfizer і BioNTech почали екстрену реєстрацію вакцини

Американська компанія Pfizer і німецька Biontech у п'ятницю, 20 листопада, повідомили, що подають в управління контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) заявку на екстрену реєстрацію вакцини від коронавірусу

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Pfizer і Biontech розраховують, що вакцина BNT162b2 буде доступна у другій половині грудня. Подання заявки на реєстрацію уможливилась завдяки тому, що результати всіх клінічних випробувань вказують на високу ефективність препарату.

Вакцина від Pfizer і Biontech може коштувати в ЄС 15,5 євро

Одна доза вакцини від коронавірусу, розроблена спільно Pfizer і BioNTech, коштуватиме у країнах-членах Європейського Союзу 15,5 євро. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела в ЄС. Тобто 300 мільйонів доз вакцини Pfizer і Biontech, які має намір закупити Брюссель, за розрахунками агенції, обійдуться в 4,6 мільярда євро.

Успішні випробування вакцини від коронавірусу

Нагадаємо, 9 листопада про успіх випробувань у розробці вакцини від коронавірусу заявили німецька біотехнологічна компанія Biontech спільно з американською фармацевтичною компанією Pfizer. 

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Згідно з їхніми даними, вакцина продемонструвала більш ніж 90-відсоткову ефективність під час клінічних випробувань на тлі відсутності серйозних загроз. Тоді повідомлялося, що у випадку термінового схвалення вакцини американським регулятором перші її дози зможуть отримати медичні працівники вже до кінця цього року.

 У Pfizer вже заявили про плани виробити до 50 мільйонів доз вакцини у цьому році та до 1,3 мільярда доз - у наступному.

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