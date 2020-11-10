Pfizer домовився з ЄС поставити 300 мільйонів доз вакцини від COVID-19

Фармацевтичний концерн Pfizer та його німецький партнер, дослідницька компанія Biontech, заявили про підписання угоди з Європейською Комісією на постачання 300 мільйонів доз розробленої ними нової експериментальної вакцини від коронавірусу. Про це вони оголосили у середу, 11 листопада.

Згідно зі спільним повідомленням двох компаній, постачання вакцини має розпочатися не пізніше кінця поточного року.

При цьому вони вже мають укладений з урядом США контракт на постачання 100 мільйонів доз вакцини на загальну суму 1,95 мільярда доларів. За умовами цього контракту, постачання вакцини також почнеться вже цього року.

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"Багатообіцяючі результати" випробувань вакцини від COVID-19

Напередодні президентка Єврокомісії повідомила про переговори із Pfizer і Biontech щодо угоди про постачання вакцини. На якнайшвидшому підписанні контракту наполягав і міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn). "Мені як німецькому міністру охорони здоров'я буде важко пояснити ситуацію, коли в інших регіонах світу вакцину, вироболену в Німеччині, застосують швидше, ніж в самій Німеччині", - заявив Шпан в ефірі ZDF 9 листопада.

Подібні угоди укладені ЄС із такими фармацевтичними концернами, як Johnson&Johnson, Astrazeneca та Sanofi-GSK, нагадує інформаційна агенція dpa. Втім першими із західних виробників про "багатообіцяючі" результати роботи над вакциною проти коронавірусу SARS-CoV-2 повідомили у Biontech та Pfizer. Їхня спільна розробка продемонструвала більш ніж 90 відсотків ефективності під час випробувань, заявили вони.