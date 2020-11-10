 Pfizer домовився з ЄС поставити 300 мільйонів доз вакцини від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2020

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Новини

Pfizer домовився з ЄС поставити 300 мільйонів доз вакцини від COVID-19

Компанії Pfizer та Biontech заявивли про укладання угоди з ЄС на постачання 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Поставка вакцини має розпочатися не пізніше кінця поточного року.

Pfizer та Biontech першими із західних виробників заявили про успішне випробування своєї вакцини від коронавірусу

Pfizer та Biontech першими із західних виробників заявили про успішне випробування своєї вакцини від коронавірусу

Фармацевтичний концерн Pfizer та його німецький партнер, дослідницька компанія Biontech, заявили про підписання угоди з Європейською Комісією на постачання 300 мільйонів доз розробленої ними нової експериментальної вакцини від коронавірусу. Про це вони оголосили у середу, 11 листопада.

Згідно зі спільним повідомленням двох компаній, постачання вакцини має розпочатися не пізніше кінця поточного року.

При цьому вони вже мають укладений з урядом США контракт на постачання 100 мільйонів доз вакцини на загальну суму 1,95 мільярда доларів. За умовами цього контракту, постачання вакцини також почнеться вже цього року.

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"Багатообіцяючі результати" випробувань вакцини від COVID-19

Напередодні президентка Єврокомісії повідомила про переговори із Pfizer і Biontech щодо угоди про постачання вакцини. На якнайшвидшому підписанні контракту наполягав і міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn). "Мені як німецькому міністру охорони здоров'я буде важко пояснити ситуацію, коли в інших регіонах світу вакцину, вироболену в Німеччині, застосують швидше, ніж в самій Німеччині", - заявив Шпан в ефірі ZDF 9 листопада.

Подібні угоди укладені ЄС із такими фармацевтичними концернами, як Johnson&Johnson, Astrazeneca та Sanofi-GSK, нагадує інформаційна агенція dpa. Втім першими із західних виробників про "багатообіцяючі" результати роботи над вакциною проти коронавірусу SARS-CoV-2 повідомили у Biontech та Pfizer. Їхня спільна розробка продемонструвала більш ніж 90 відсотків ефективності під час випробувань, заявили вони.

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