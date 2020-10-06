Євросоюз домовляється про поставку 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

У Європейській Комісії хочуть укласти рамкову угоду з Biontech та Pfizer на постачання 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Напередодні компанії заявили про "багатообіцяючі результати її випробування".
Європейська Комісія проводить переговори з компаніями Biontech та Pfizer про укладення рамкового договору на поставку вакцини від коронавірусу усім державам-членам ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) написала в понеділок, 9 листопада, у Twitter, що ідеться про договір про постачання до 300 мільйонів доз вакцини.
Наразі подібні угоди Єврокомісія вже підписала із такими концернами, як Johnson&Johnson, Astrazeneca та Sanofi-GSK, нагадує інформаційна агенція dpa.
Однак першими із західних виробників про "багатообіцяючі" результати роботи над вакциною проти коронавірусу SARS-CoV-2 повідомили у німецькій біотехнологічній компанії Biontech та американському фармацевтичному концерні Pfizer. Їхня спільна розробка продемонструвала більш ніж 90 відсотків ефективності під час випробувань, заявили вони. Вже у листопаді розробники планують передати усі дані щодо вакцини в Управління контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA).
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Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан вимагає якнайшвидшого укладення такої угоди. За його словами, "навіть якщо ідеться про деталізацію правових аспектів угоди, нам потрібна швидкість". За його словами наразі є лише попередня угода, яка не є остаточною.
"Мені як німецькому міністру охорони здоров'я буде важко пояснити ситуацію, коли в інших регіонах світу вакцину, вироболену в Німеччині, застосують швидше, ніж в самій Німеччині", - заявив Шпан в ефірі ZDF 9 листопада.
Міністр також припускає, що вакцину паралельно із американським FDA має сертифікувати і Європейське агентство лікарських засобів (EMA).