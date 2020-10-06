Євросоюз домовляється про поставку 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Європейська Комісія проводить переговори з компаніями Biontech та Pfizer про укладення рамкового договору на поставку вакцини від коронавірусу усім державам-членам ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) написала в понеділок, 9 листопада, у Twitter, що ідеться про договір про постачання до 300 мільйонів доз вакцини.

Наразі подібні угоди Єврокомісія вже підписала із такими концернами, як Johnson&Johnson, Astrazeneca та Sanofi-GSK, нагадує інформаційна агенція dpa.

Однак першими із західних виробників про "багатообіцяючі" результати роботи над вакциною проти коронавірусу SARS-CoV-2 повідомили у німецькій біотехнологічній компанії Biontech та американському фармацевтичному концерні Pfizer. Їхня спільна розробка продемонструвала більш ніж 90 відсотків ефективності під час випробувань, заявили вони. Вже у листопаді розробники планують передати усі дані щодо вакцини в Управління контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA).

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Глава МОЗ Німеччини наполягає на угоді щодо вакцини

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан вимагає якнайшвидшого укладення такої угоди. За його словами, "навіть якщо ідеться про деталізацію правових аспектів угоди, нам потрібна швидкість". За його словами наразі є лише попередня угода, яка не є остаточною.

"Мені як німецькому міністру охорони здоров'я буде важко пояснити ситуацію, коли в інших регіонах світу вакцину, вироболену в Німеччині, застосують швидше, ніж в самій Німеччині", - заявив Шпан в ефірі ZDF 9 листопада.

Міністр також припускає, що вакцину паралельно із американським FDA має сертифікувати і Європейське агентство лікарських засобів (EMA).