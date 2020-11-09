Зеленський попросив Меркель допомогти з вакциною від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 10 листопада, провів телефонну розмову з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), під час якої звернувся з проханням про розширення доступу України до вакцини проти коронавірусу, яку нині розробляють у рамках міжнародного фонду COVAX.

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"Ми вітаємо прорив, досягнутий німецькою фірмою BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробці вакцини від коронавірусу. Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу", - сказав Зеленський у розмові з Меркель, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Також говорили про Донбас

Крім того, під час розмови Зеленський і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі напередодні відеозустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Як повідомляється, "у фокусі уваги співрозмовників було питання досягнення миру на Донбасі і реалізації домовленостей Паризького саміту в "нормандському форматі".

Зеленський наголосив, що найтриваліший "режим тиші" на Донбасі у 10 разів скоротив втрати порівняно з минулим роком, проте провокації, що продовжуються, ускладнюють просування до миру.

Український президент окремо зазначив, що українська сторона в повному обсязі виконала домовленості про відкриття КПВВ "Щастя" і "Золоте". "Це підтвердили міжнародні партнери України, зокрема, дипломати інших держав, представники ОБСЄ в ТКГ. Водночас запланований початок роботи згаданих пунктів сьогодні було зірвано іншою стороною, яка не відкрила КПВВ на непідконтрольній Україні території Луганської області", - сказано в повідомленні пресслужи ОП.

Також Зеленський поінформував Меркель про підготовлений Україною план спільних дій на Донбасі, покликаний сприяти активізації роботи ТКГ.