 Україна звинуватила РФ у зриві відкриття КПВВ на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2020

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Новини

Україна звинуватила РФ у зриві відкриття КПВВ на Донбасі

Українська делегація в ТКГ зазначає, що зрив запланованого на 10 листопада відкриття КПВВ відчутно вдарить по потребах громадян України по обидва боки лінії розмежування.

На пропускному пункті у Станиці Луганській, архівне фото

На пропускному пункті у Станиці Луганській, архівне фото

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі заявляє про зрив російською стороною відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, запланованих на 10 листопада.

Про це українська делегація заявила 9 листопада на своїй сторінці у Facebook.

"Україна підготувала до відкриття 10 листопада не тільки КПВВ, а й сервісні центри, в яких всі громадяни України по обидва боки лінії розмежування зможуть отримати адміністративні та соціальні послуги, юридичну допомогу, медичну допомогу, тут передбачені і відділення банку, і кімнати матері і дитини. Але щойно ми почули, що російська сторона відновлювати їх роботу не збирається, на жаль", - йдеться в ньому.

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У повідомленні зазначається, що зрив відкриття КПВВ відчутно вдарить по потребах громадян України по обидва боки лінії розмежування.

У "ЛНР" у зриві звинувачують Україну

У свою чергу представниця самопроголошеної "ЛНР" в гуманітарній підгрупі ТКГ Ольга Кобцева заявила, одночасне відкриття КПВВ на Донбасі в районі населених пунктів Щастя і Золоте 10 листопада не відбудеться через зміну українською стороною "переговорної позиції", передає агентство "Інтерфакс".

За словами Кобцевої, українська сторона за кілька днів до запланованої дати одночасного відкриття пунктів пропуску в районі Золотого і Щастя повідомила "ЛНР" про зміну функціонального призначення пункту пропуску "Луганськ-Щастя".

Кобцева пояснила, що в ході переговорного процесу "ЛНР" наполягала на відкритті автомобільного пункту пропуску в районі Щастя, проте представники України заявили про плани відкрити в цьому районі пішохідний пункт пропуску без можливості проїзду транспорту.

"Переговорну позицію українська сторона поміняла, не погодивши це з нами, це йде врозріз "дорожньої карти", яка була закріплена в рамках мінського переговорного процесу. У дорожній карті однозначно говориться, що автомобільний пункт пропуску це легковий транспорт і вантажних машин для гуманітарних вантажів", - підкреслила Кобцева. Тому, як заявили в "ЛНР", до досягнення домовленостей КПВВ будуть закриті.

  • Міст у Станиці Луганській

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    Міст через лінію фронту

    Міст через Сіверський Донець у Станиці Луганській підірвали під час боїв у 2015 році. Президент Володимир Зеленський, який 7 липня разом із главою Європейської Ради Дональдом Туском відвідав КПВВ, пообіцяв якнайшвидше його відновити. Проте для цього сепаратисти мають демонтувати свої укріплення. А в "ЛНР" вже заявили, що односторонні дії з ремонту мосту зірвуть розведення сторін.

  • На КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Кордон, створений війною

    КПВВ "Станиця Луганська" - єдиний у Луганській області та один із п’яти функціонуючих на Донбасі. Щодня лінію розмежування тут перетинають в середньому 5-6 тисяч людей. Пішки. Більшість з них повертається того ж дня. Вони ідуть на підконтрольну уряду територію, щоб отримати пенсію, зробити покупки або відвідати рідних, які живуть на іншому боці лінії фронту.

  • Літні люди перетинають КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Вимушено зареєстровані переселенці

    Багато людей на КПВВ офіційно є переселенцями. Втім, більшість з них досі мешкає на території "ЛНР". Фіктивний статус біженців їм потрібен, щоб отримувати пенсії та соціальні виплати на підконтрольній уряду території. Аби не втратити статус переселенця, вони мають раз на два місяці перетинати лінію розмежування. Президент Володимир Зеленський запропонував збільшити цей термін до одного року.

  • Літні люди та інваліди перетинають КПВВ Станиця Луганська

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Найбільш вразливі

    На КПВВ дуже багато людей в інвалідних візках. Зазвичай на вулицях українських міст, не пристосованих для людей з особливими потребами, їх не побачиш. Проте тут правила одні для всіх: мешканці окупованих територій, які мають інвалідність, так само повинні періодично перетинати лінію фронту, щоб підтвердити фіктивний статус переселенця і отримати пенсію.

  • Жінці стало зле під час переходу

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Вбивча спека

    Люди у чергах потерпають від шаленої спеки. Медики розповідають, що у літні дні на КПВВ "Станиця Луганська" десятки цивільних зазнають теплових ударів. Трапляються і смертельні випадки. 22 червня від інсульту тут помер літній чоловік, який прямував з "ЛНР" на підконтрольну уряду територію.

  • Колишні передові укріплення української армії

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Між двома "нулями"

    Це - колишні передові укріплення української армії, так званий "нуль". Бійці залишили їх під час розведення сил. Люди кажуть, що переходити на інший бік їм тепер стало психологічно легше - почуваються більш безпечно. Адже раніше частина шляху лежала між передовими позиціями ЗСУ і сепаратистів, які знаходились на відстані лише 400 метрів одна від одної.

  • Зруйнований будинок у Станиці Луганській

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Нагадування про війну

    Обабіч переходу - зруйновані під час активної фази війни будинки. Станиця Луганська належить до населених пунктів, що найбільше постраждали від бойових дій. Загалом у Станично-Луганському районі було пошкоджено або зруйновано майже 4000 будинків - це приблизно п'ята частина всього житлового фонду.

  • Залишок снаряду

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Небезпечні сюрпризи

    Залишок снаряду, що на світлині, не є небезпечним - на відміну від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Скільки їх на узбіччі - достеменно не знає ніхто.

  • Пам'ятник українським нацгвардійцям, що опинився у сірій зоні

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Побоювання вандалізму

    Раніше цей пам’ятник загиблим нацгвардійцям знаходився на контрольованій ЗСУ частині переходу. Після розведення сторін він опинився у "сірій зоні", де немає української влади. Військові побоювались, що прихильники сепаратистів можуть пошкодити пам’ятник. Втім, цього не сталося. Також ніхто не чіпає українських прапорів, які залишились на колишніх передових позиціях ЗСУ.

  • Бабковози, що за гроші перевозять людей на інвалідних візках

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Станичні "рикші"

    Людей, які не мають сил подолати перехід пішки, за гроші підвозять так звані "рикші" або "бабковози". Увага журналістів їм не подобається - адже їхній бізнес нелегальний. Втім, завадити їм нікому - влади у "сірій зоні" немає. На саміті Україна-ЄС президент Володимир Зеленський пообіцяв пустити переходом автобуси і електрокари. Але наразі "рикші" залишаються єдиним транспортом на КПВВ.

  • Чоловік, який за гроші перевозить людей від мосту до українського КПВВ

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Руслан і його візок

    "Бабковоз" Руслан працює на переході вже понад чотири роки. Має власний візок. Поїздка від мосту до українського КПВВ - а це десь кілометр - коштує 50 гривень або 100 російських рублів, які в ходу в "ЛНР". Втім, запевняє чоловік, може підвезти і безкоштовно, якщо "пасажир" не має грошей. Розповідає, що послугами "рикш" користується навіть молодь заради розваги.

  • Візки з товарами, які перевозять через КПВВ

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    Торгівля попри блокаду

    Інший поширений бізнес на КПВВ - перевезення товарів з підконтрольної уряду України території до "ЛНР". Людей, які цим займаються, називають "тачечниками". На підконтрольну сепаратистам частину Луганщини везуть здебільшого продукти харчування і засоби особистої гігієни. Адже на підконтрольній уряду території вони дешевші та більш якісні. Одна людина може провезти не більше 75 кілограмів на добу.

  • Чоловік, який перевозить товар через лінію розмежування

    Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

    "Тачечник"-поет

    "Тачечник" Євген Вальдман колись працював бухгалтером. Тепер возить продукти зі Станиці Луганської в "ЛНР". Сьогодні у його візку - 22 кілограми сиру. Розраховує заробити 250 гривень. У вільний час пише вірші про війну на Донбасі. Каже, що після розведення сторін атмосфера на переході стала менш напруженою. Як і всі на переході, мріє про мир.

    Автор: Микола Бердник


Дивитись відео 06:01

Розведення військ у Гнутовому - шлях до миру чи ескалації? Репортаж DW з Донбасу (19.02.2020)

 

 

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