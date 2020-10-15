ТКГ домовилася про відкриття на Донбасі двох КПВВ

Учасники чергового засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації за модераторства ОБСЄ у середу, 28 жовтня, домовилися про відкриття з 10 листопада двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України у середу, 28 жовтня.

Читайте також: Відкриття КПВВ на Сході України: перспективи поки туманні

"Учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) - "Золоте" та "Щастя" - 10 листопада", - йдеться у повідомленні ОП.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук закликав Росію та окупаційну "владу" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, не чекаючи на підготовку плану дій щодо розблокування роботи ТКГ. "Представники України наполягли на підтвердженні осіб зі списку на взаємне звільнення, який українська сторона передала ще у липні", - цитує Кравчука пресслужба ОП. Він також запропонував протягом тижня підготувати за участю представників України, Росії та ОБСЄ план дій із метою розблокування переговорів ТКГ і подальших кроків із виконання Мінських домовленостей.

Новий спікер України в ТКГ

Раніше у середу український блогер Олексій Арестович на свої сторінці у Facebook заявив, що його призначено спікером української делегації в ТКГ.

"Маю нагоду повідомити, що рішенням глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та, насамперед, народу України", - написав Арестович.

Золоте: занепад, шахти та війна Історична шахта Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

Золоте: занепад, шахти та війна Прифронтові шахтарі Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

Золоте: занепад, шахти та війна Згадка про "золоту епоху" Золотого Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

Золоте: занепад, шахти та війна Шахтар-арт Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

Золоте: занепад, шахти та війна Місто, що вмирає Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

Золоте: занепад, шахти та війна В очікуванні розведення військ У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

Золоте: занепад, шахти та війна Військові на позиціях біля Золотого Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

Золоте: занепад, шахти та війна Нагадування про мирне життя Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

Золоте: занепад, шахти та війна "Напіввідкритий" КПВВ КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

Золоте: занепад, шахти та війна КПВВ працює як звичайний блок-пост Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

Золоте: занепад, шахти та війна Незручності для місцевих Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

Золоте: занепад, шахти та війна Дорога на "той бік" Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день. Автор: Микола Бердник

