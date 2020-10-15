 ТКГ домовилася про відкриття на Донбасі двох КПВВ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ТКГ домовилася про відкриття на Донбасі двох КПВВ

Тристороння контактна група на черговому засіданні домовилися про відкриття невдовзі КПВВ "Золоте" та "Щастя".

КПВВ Золоте може запрацювати з 10 листопада

КПВВ "Золоте" може запрацювати з 10 листопада

Учасники чергового засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації за модераторства ОБСЄ у середу, 28 жовтня, домовилися про відкриття з 10 листопада двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України у середу, 28 жовтня.

Читайте також: Відкриття КПВВ на Сході України: перспективи поки туманні

"Учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) - "Золоте" та "Щастя" - 10 листопада", - йдеться у повідомленні ОП.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук закликав Росію та окупаційну "владу" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, не чекаючи на підготовку плану дій щодо розблокування роботи ТКГ. "Представники України наполягли на підтвердженні осіб зі списку на взаємне звільнення, який українська сторона передала ще у липні", - цитує Кравчука пресслужба ОП. Він також запропонував протягом тижня підготувати за участю представників України, Росії та ОБСЄ план дій із метою розблокування переговорів ТКГ і подальших кроків із виконання Мінських домовленостей. 

Новий спікер України в ТКГ

Раніше у середу український блогер Олексій Арестович на свої сторінці у Facebook заявив, що його призначено спікером української делегації в ТКГ.

"Маю нагоду повідомити, що рішенням глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та, насамперед, народу України", - написав Арестович.

  • Шахта у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Історична шахта

    Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

  • Шахтарі з міста Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Прифронтові шахтарі

    Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

  • Золотий пам'ятник шахтарю у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Згадка про "золоту епоху" Золотого

    Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

  • Дитячий майданчик у шахтарському місті

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Шахтар-арт

    Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Місто, що вмирає

    Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Золоте: занепад, шахти та війна

    В очікуванні розведення військ

    У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

  • Українські військові, які стоять біля Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Військові на позиціях біля Золотого

    Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

  • Баян на балконі полишеного будинку на околиці Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Нагадування про мирне життя

    Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    "Напіввідкритий" КПВВ

    КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    КПВВ працює як звичайний блок-пост

    Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

  • Контроль на блок-посту

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Незручності для місцевих

    Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Дорога на "той бік"

    Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.

    Автор: Микола Бердник


Дивитись відео 04:30

"Новий Донбас" від Зеленського: які ризики і чого бракує плану реінтеграції (21.10.2020)

 

Також за темою

Fotoreportage Ost-Ukraine Stadt Solote

Засідання ТКГ: відкриття нових КПВВ та обмін утримуваними особами 15.10.2020

За інформацією Офісу президента України, під час засідання ТКГ представник ОБСЄ повідомив про готовність сторін відкрити незабаром два нових КПВВ у Луганській області.

Fotoreportage Ost-Ukraine Stadt Solote

У ТКГ обговорили підготовку до чергового етапу обміну утримуваними особами 17.09.2020

Дати обміну поки не погоджено. Росія та представники сепаратистських утворень продовжують наполягати на внесенні змін до постанови Верховної Ради про місцеві вибори як передумові обміну.

Ukraine Schild Vorsicht Minen

У ТКГ повністю узгодили рамкове рішення про розмінування на Донбасі 02.09.2020

На засіданні Тристоронньої контактної групи погодили координати 19 ділянок для розмінування. Ще одну розмінують для відкриття КПВВ поблизу Золотого у листопаді.

Реклама

Докладно

Я хотіла б зробити аборт мого уряду, - напис на плакаті під час протесту жінок у Варшаві

Політичний цинізм у Польщі в часи коронавірусу

Рішення конституційного суду Польщі щодо абортів у часи COVID-19 могло базуватися на розрахунку, пише Бартош Дудек.  

Північний потік-2: чому містечко Засніц отримало погрози від США (picture-alliance/Fotostand/freitag)

"Північний потік-2": чому США погрожують німцям (відео)

США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Містечко Засніц у Німеччині отримало… листи з погрозами з-за океану.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  