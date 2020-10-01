 Засідання ТКГ: відкриття нових КПВВ та обмін утримуваними особами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

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Засідання ТКГ: відкриття нових КПВВ та обмін утримуваними особами

За інформацією Офісу президента України, під час засідання ТКГ представник ОБСЄ повідомив про готовність сторін відкрити незабаром два нових КПВВ у Луганській області.

Українська сторона та проросійські бойовики готові одночасно відкрити два нових КПВВ в Луганській області

Українська сторона та проросійські бойовики готові одночасно відкрити два нових КПВВ в Луганській області

Під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі, що відбулося у режимі відеоконференції у середу, 14 жовтня, українська делегація у соціально-економічній підгрупі знову порушила питання можливості формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей України. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента (ОП) України, оприлюдненому ввечері 14 жовтня за підсумками засідання ТКГ.

У повідомленні також зазначається, що координатор ОБСЄ у гуманітарній підгрупі Тоні Фріш заявив про готовність української сторони та проросійських сепаратистів одночасно відкрити два нових контрольних пункти в'їзду/виїзду (КПВВ) у Луганській області в першій декаді листопада на виконання домовленостей саміту "нормандської четвірки", що відбувся в Парижі у грудні 2019 року. 

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Як йдеться у повідомленні ОП, Тоні Фріш під час обговорення питання взаємного звільнення утримуваних осіб повідомив, що українська сторона передала список з чотирма категоріями таких осіб. Утім, з непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей України інформації поки не надали.

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"Незважаючи на складний процес, можна відзначити позитивні зрушення в частині розблокування консультацій у межах ТКГ, а також продовження розмінування на трьох ділянках у Донецькій і Луганській областях України", - зазначається у повідомленні ОПУ.

Нагадаємо, питання обміну утримуваними особами на попередніх засіданнях ТКГ блокувалося Росією та представниками сепаратистських утворень, які наполягали на внесенні змін до постанови Верховної Ради про місцеві вибори як передумов обміну.

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