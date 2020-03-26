 Матеріали для розслідування: українські правозахисники документують злочини на Донбасі | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.10.2020

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Україна

Матеріали для розслідування: українські правозахисники документують злочини на Донбасі

Українські правозахисники зібрали покази свідків у Донбасі: голод, збройні напади на цивільних, позасудові страти і мародерство. Усе це, сподіваються вони, стане основою майбутнього розслідування військової агресії РФ.

У прифронтовій зоні на Луганщині

У прифронтовій зоні на Луганщині (Архівне фото, 2015 рік)

Свідчення очевидців транзиту російської зброї через Довжанськ, Луганської області, терор проти місцевого населення, маніпуляції і фейки російської пропаганди та голод на непідконтрольній Україні території Донбасу - такі факти увійшли до чергового звіту Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), який оприлюднили у ході онлайн-презентації у середу, 7 жовтня.

Згідно зі звітом, під орудою російських військових була знищена місцева інфраструктура Довжанська (до декомунізації 2016 року - Свердловськ - Ред.), цивільне населення вразила гуманітарна катастрофа. Сьогодні це шахтарське місто перетворилося на транзитний пункт для військової техніки Росії, а приміщення місцевого ремонтно-механічного заводу слугує місцем її ремонту. У звіті наведені факти позбавлення цивільних життя заради збагачення бойовиків, обстріли шахт, катування та незаконний арешт цивільного населення та інші порушення норм міжнародного гуманітарного права.

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Сценарій захоплення територій

Про пряму часть у конфлікті громадян Росії, представників спецслужб ФСБ та ГРУ, у підпорядкуванні яких перебувають місцеві збройні формування, заявив координатор Центру документування УГСПЛ Олексій Біда. За його словами, у Свердловську це був батальйон "Рим" на чолі з колишнім депутатом Свердловської міської ради від нині забороненої Компартії України, командиром місцевих козаків Олександром Гайдеу, позивний "Рим". Російським куратором став полковник ФСБ Ігор Єгоров, позивний "Ельбрус". Всі злочини, вчинені в Свердловську та Свердловському районі Луганської області, як вважає представник УГСПЛ, були сплановані саме цими особами і коїлися під їхнім безпосереднім контролем.

Згідно з опитуванням УГСПЛ десятків місцевих мешканців, уперше в цій місцевості російський конвой зі зброєю та боєприпасами був помічений 12 червня 2014 року, по двох днях після захоплення за наказом російських кураторів пропускного пункту Довжанський на кордоні з Росією представниками незаконного збройного формування "Палестина". "В Росії є досить стандартна процедура: спочатку запускається негуманітарний конвой на окуповану українську територію, тоді обстрілюється цивільна інфраструктура, щоби спровокувати місцевих мешканців і вже потому запускаються гуманітарні конвої", - повідомив Біда. 

Обстріли цивільних об'єктів

За даними свідка цих подій, колишнього мешканця Свердловська Романа Романова, влітку 2014 року відбувся обстріл кар'єру поблизу селища Вальянівське Свердловського району, а перед тим працівникам цього кар'єру по телефону заборонили того дня виходити на роботу. Безпосередня укладачка звіту УГСПЛ, аналітикиня Центру документування Анастасія Зоря, розповіла, що місцеві бойовики після отримання зброї з Росії вчинили кілька подібних провокацій. Згідно зі словами місцевих мешканців, на териконі однієї з шахт Свердловського району з'явилася група військових, а наступного дня - військова техніка, з якої здійснювали обстріл довколишніх селищ. "На місцях обстрілів згодом з'явилися російські ЗМІ, які повідомили, що це зробила Національна гвардія України. А в обстріляних селищах з'явилися агітатори, які поширювали чутки про причетність до обстрілів "Правого сектору"", - сказала Зоря.

Серед інших злочинів, вона назвала обстріл шахтарського автобусу. Його водій згодом розповідав, що йому наказали їхати без шахтарів і попередили про "постановочний обстріл для новин", щоби звинуватити в цьому українське військо і стимулювати шахтарів до вступу в незаконні збройні формування. "Обстріл провела група бойовиків окупаційних сил, перевдягнутих у схожу на українську форму. Пізніше двох учасників цього обстрілу місцеві жителі бачили на блок-посту проксі-сил Росії", - зазначила Зоря. Вона також зібрала свідчення про ще один обстріл, унаслідок якого були жертви серед шахтарів, про який знову повідомили російські ЗМІ, як про злочин українських військових.

Голод і мародерство на Донбасі

Правозахисникам, за допомогою опитування місцевих мешканців, вдалося встановити ставки і шурфи деяких шахт, де були влаштовані масові поховання жертв арештів і позасудових страт, які намагалися чинити опір контрольованим Росією бойовикам. Серед них Анастасія Зоря назвала не тільки проукраїнських активістів, а й представників місцевого бізнесу та громадян, яких бойовики використали для здирництва викупу з їхніх родичів з підконтрольної Києву території.

Гуманітарна ситуація після остаточного встановлення влади підконтрольних Росії осіб стала катастрофічною, з'явилися повідомлення про смерті людей через голод, зазначив свідок тих подій Роман Романов. "Восени 2014 року, коли вже стало неможливо знімати гроші в банкоматах, я на власні очі бачив багато людей, які штурмували сміттєві баки у пошуках їжі", - сказав Романов. 

Документування подій на Донбасі з 2014 року і дотепер відбувається у межах програми "Права людини в дії", яка впроваджується Українською Гельсінською спілкою з прав людини за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). На сайті організації вже опубліковані результати задокументованих подій у Сєвєродонецьку, Мар'їнці, Попасній, Маріуполі, Переможному, Станиці Луганській, Слов'янську, Стаханові (після декомунізації - Кадіївка). Вже наявні та подальші документування на непідконтрольних Києву територіях Донбасі та Криму, за словами правозахисників, мають стати поштовхом до розслідування засвідчених злочинів і передання матеріалів слідства до українських та міжнародних судових органів.

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  • Шахта у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Історична шахта

    Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

  • Шахтарі з міста Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Прифронтові шахтарі

    Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

  • Золотий пам'ятник шахтарю у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Згадка про "золоту епоху" Золотого

    Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

  • Дитячий майданчик у шахтарському місті

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Шахтар-арт

    Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Місто, що вмирає

    Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Золоте: занепад, шахти та війна

    В очікуванні розведення військ

    У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

  • Українські військові, які стоять біля Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Військові на позиціях біля Золотого

    Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

  • Баян на балконі полишеного будинку на околиці Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Нагадування про мирне життя

    Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    "Напіввідкритий" КПВВ

    КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    КПВВ працює як звичайний блок-пост

    Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

  • Контроль на блок-посту

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Незручності для місцевих

    Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Дорога на "той бік"

    Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.

    Автор: Микола Бердник


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Докладно

У прифронтовій зоні на Луганщині

Матеріали для майбутнього розслідування

Українські правозахисники документують злочини на Донбасі.  

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