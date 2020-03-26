Матеріали для розслідування: українські правозахисники документують злочини на Донбасі

Свідчення очевидців транзиту російської зброї через Довжанськ, Луганської області, терор проти місцевого населення, маніпуляції і фейки російської пропаганди та голод на непідконтрольній Україні території Донбасу - такі факти увійшли до чергового звіту Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), який оприлюднили у ході онлайн-презентації у середу, 7 жовтня.

Згідно зі звітом, під орудою російських військових була знищена місцева інфраструктура Довжанська (до декомунізації 2016 року - Свердловськ - Ред.), цивільне населення вразила гуманітарна катастрофа. Сьогодні це шахтарське місто перетворилося на транзитний пункт для військової техніки Росії, а приміщення місцевого ремонтно-механічного заводу слугує місцем її ремонту. У звіті наведені факти позбавлення цивільних життя заради збагачення бойовиків, обстріли шахт, катування та незаконний арешт цивільного населення та інші порушення норм міжнародного гуманітарного права.

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Сценарій захоплення територій

Про пряму часть у конфлікті громадян Росії, представників спецслужб ФСБ та ГРУ, у підпорядкуванні яких перебувають місцеві збройні формування, заявив координатор Центру документування УГСПЛ Олексій Біда. За його словами, у Свердловську це був батальйон "Рим" на чолі з колишнім депутатом Свердловської міської ради від нині забороненої Компартії України, командиром місцевих козаків Олександром Гайдеу, позивний "Рим". Російським куратором став полковник ФСБ Ігор Єгоров, позивний "Ельбрус". Всі злочини, вчинені в Свердловську та Свердловському районі Луганської області, як вважає представник УГСПЛ, були сплановані саме цими особами і коїлися під їхнім безпосереднім контролем.

Згідно з опитуванням УГСПЛ десятків місцевих мешканців, уперше в цій місцевості російський конвой зі зброєю та боєприпасами був помічений 12 червня 2014 року, по двох днях після захоплення за наказом російських кураторів пропускного пункту Довжанський на кордоні з Росією представниками незаконного збройного формування "Палестина". "В Росії є досить стандартна процедура: спочатку запускається негуманітарний конвой на окуповану українську територію, тоді обстрілюється цивільна інфраструктура, щоби спровокувати місцевих мешканців і вже потому запускаються гуманітарні конвої", - повідомив Біда.

Обстріли цивільних об'єктів

За даними свідка цих подій, колишнього мешканця Свердловська Романа Романова, влітку 2014 року відбувся обстріл кар'єру поблизу селища Вальянівське Свердловського району, а перед тим працівникам цього кар'єру по телефону заборонили того дня виходити на роботу. Безпосередня укладачка звіту УГСПЛ, аналітикиня Центру документування Анастасія Зоря, розповіла, що місцеві бойовики після отримання зброї з Росії вчинили кілька подібних провокацій. Згідно зі словами місцевих мешканців, на териконі однієї з шахт Свердловського району з'явилася група військових, а наступного дня - військова техніка, з якої здійснювали обстріл довколишніх селищ. "На місцях обстрілів згодом з'явилися російські ЗМІ, які повідомили, що це зробила Національна гвардія України. А в обстріляних селищах з'явилися агітатори, які поширювали чутки про причетність до обстрілів "Правого сектору"", - сказала Зоря.

Серед інших злочинів, вона назвала обстріл шахтарського автобусу. Його водій згодом розповідав, що йому наказали їхати без шахтарів і попередили про "постановочний обстріл для новин", щоби звинуватити в цьому українське військо і стимулювати шахтарів до вступу в незаконні збройні формування. "Обстріл провела група бойовиків окупаційних сил, перевдягнутих у схожу на українську форму. Пізніше двох учасників цього обстрілу місцеві жителі бачили на блок-посту проксі-сил Росії", - зазначила Зоря. Вона також зібрала свідчення про ще один обстріл, унаслідок якого були жертви серед шахтарів, про який знову повідомили російські ЗМІ, як про злочин українських військових.

Голод і мародерство на Донбасі

Правозахисникам, за допомогою опитування місцевих мешканців, вдалося встановити ставки і шурфи деяких шахт, де були влаштовані масові поховання жертв арештів і позасудових страт, які намагалися чинити опір контрольованим Росією бойовикам. Серед них Анастасія Зоря назвала не тільки проукраїнських активістів, а й представників місцевого бізнесу та громадян, яких бойовики використали для здирництва викупу з їхніх родичів з підконтрольної Києву території.

Гуманітарна ситуація після остаточного встановлення влади підконтрольних Росії осіб стала катастрофічною, з'явилися повідомлення про смерті людей через голод, зазначив свідок тих подій Роман Романов. "Восени 2014 року, коли вже стало неможливо знімати гроші в банкоматах, я на власні очі бачив багато людей, які штурмували сміттєві баки у пошуках їжі", - сказав Романов.

Документування подій на Донбасі з 2014 року і дотепер відбувається у межах програми "Права людини в дії", яка впроваджується Українською Гельсінською спілкою з прав людини за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). На сайті організації вже опубліковані результати задокументованих подій у Сєвєродонецьку, Мар'їнці, Попасній, Маріуполі, Переможному, Станиці Луганській, Слов'янську, Стаханові (після декомунізації - Кадіївка). Вже наявні та подальші документування на непідконтрольних Києву територіях Донбасі та Криму, за словами правозахисників, мають стати поштовхом до розслідування засвідчених злочинів і передання матеріалів слідства до українських та міжнародних судових органів.

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