 В ОРДЛО незаконно утримують 235 українців - Денісова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2020

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В ОРДЛО незаконно утримують 235 українців - Денісова

Ще 112 громадян України, за даними Людмили Денісової, незаконно утримують у місцях позбавлення волі на території РФ та тимчасово окупованого Криму.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з політичним радником посольства США в Україні Девідом Геренбеком у п'ятницю, 25 вересня, повідомила, що на території РФ і окупованого Криму незаконно утримують 112 громадян України, а в ОРДЛО - 235 українців.

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"Наразі Російською Федерацією за політичними мотивами переслідується 134 громадянина України. 112 незаконно утримуються у місцях позбавлення волі на території РФ та тимчасово окупованого Криму. 235 наших співгромадян перебувають у полоні на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей", - написала Денісова за підсумками зустрічі на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Також омбудсменка повідомила, що під час зустрічі окремо нагадала про справу нацгвардійця Віталія Марківа і звернулся до Геренбека з проханням про підтримку перед початком розгляду в італійському суді апеляційної скарги на вирок, яким українця було засуджено до 24 років позбавлення волі.

Нагадаємо, переговори щодо чергового етапу обміну утримуваними особами між Києвом та ОРДЛО забуксували, оскільки Росія та представники сепаратистських утворень на Донбасі продовжують наполягати на необхідності внесення змін до постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів як умові обміну. Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв про підготовку обміну, під час якого кожна сторона мала б передати іншій близько сотні осіб.

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  • Пункт збору - Лефортово

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

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  • Важливий свідок

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

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    Автор: Данило Білик


 

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