Поліція отримала нові докази невинуватості Марківа - Аваков

Українська поліція під час розслідування справи про вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова на Донбасі отримала нові докази невинуватості бійця Національної гвардії Віталія Марківа. Про це у понеділок, 31 серпня, на брифінгу в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков .

Глава МВС додав, що йдеться про низку свідків, експертиз і слідчих експериментів. Вони, стверджує Аваков, переконливо засвідчили непричетність Марківа до вбивства Роккеллі. Він закликав італійський суд взяти ці докази до уваги. "Хочемо дати сигнал про нашу повну готовність співпрацювати з італійськими правоохоронцями", - зазначив Аваков, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна". Він також звернув увагу на те, що італійські правоохоронці жодного разу не були в Україні для проведення слідчих дій, і закликав уряд Італії не політизувати справу Марківа.

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Національна поліція звинувачує сепаратистів у провокації

Начальник Головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе під час брифінгу заявив про те, що зібрані правоохоронцями докази свідчать про провокаційні дії проросійських сепаратистів. Вони, за його словами, мали на меті компрометацію Збройних сил України і Національної гвардії.

"За таких обставин не виключається версія умисного заманювання бойовиками незаконних збройних формувань італійського журналіста Роккеллі, росіянина Миронова та французького журналіста Вільяма Регулона до приміщення заводу "Зевс" з подальшою провокацією військовослужбовців України на перехресний вогонь, наслідком чого стала загибель двох іноземних громадян", - зазначив Цуцкірідзе.

Арсен Аваков додав, що "Роккеллі загинув від мінометних осколків, Марків мав на руках лише автомат".

Розгляд апеляції у справі Марківа має розпочатися 29 вересня

У липні 2019 року суд італійського міста Павіа засудив Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі. Його визнали винним у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у 2014 році. Обвинувачення просило для Марківа 17 років в'язниці. Тоді Аваков заявив, що рішення суду буде оскаржено в апеляції, а президент України Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ повернути Марківа в Україну.

Розгляд апеляції мав розпочатися у Мілані ще навесні 2020 року, але через епідемію COVID-19 його у підсумку перенесли на вересень. За словами Авакова, розгляд апеляції має розпочатися 29 вересня. У своєму клопотанні захист просить остаточно і беззаперечно виправдати Марківа.