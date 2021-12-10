Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Віталій Марків - український військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Марків".
30 червня 2017 року Віталій Марківа затримали в Італії за підозрою у причетності до вбивства на Донеччині в травні 2014 року італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його фіксера, росіянина Андрія Міронова. Італійський суд засудив Марківа до 24 років позбавлення волі. У листопаді 2020 року міланський апеляційний суд виправдав українця, після чого Марків повернувся в Україну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.
Адвокати Віталія Марківа заявили клопотання про долучення до справи нових матеріалів. 1 жовтня стане відомо, чи долучить суд до справи нові докази, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
День захисника України у Києві відзначили багатолюдними мітингами та акціями протесту, в яких взяли участь ветерани війни на Донбасі, праворадикали, фермери та навіть колишній "бранець Кремля" Олег Сенцов. Репортаж DW.