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Віталій Марків

Віталій Марків - український військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Марків".

30 червня 2017 року Віталій Марківа затримали в Італії за підозрою у причетності до вбивства на Донеччині в травні 2014 року італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його фіксера, росіянина Андрія Міронова. Італійський суд засудив Марківа до 24 років позбавлення волі. У листопаді 2020 року міланський апеляційний суд виправдав українця, після чого Марків повернувся в Україну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Суд в Італії остаточно виправдав нацгвардійця Марківа

Суд в Італії остаточно виправдав нацгвардійця Марківа 10.12.2021

Нацгварійця Віталія Марківа повністю виправдав Верховний касаційний суд Італії. Це рішення привітав президент України Володимир Зеленський.

Слідчий комітет РФ висунув Марківу обвинувачення

Слідчий комітет РФ висунув Марківу обвинувачення 23.12.2020

У Слідчому комітеті РФ повідомили, що оголосили українського нацгвардійця Віталія Марківа у міжнародний розшук. До цього суд у Москві постановив його заочно заарештувати.
Басманний суд Москви постановив заочно арештувати Марківа

Басманний суд Москви постановив заочно арештувати Марківа 11.12.2020

Басманний суд санкціонував заочний арешт Віталія Марківа після оголошення нацгвардійця у міжнародний розшук російськими слідчими за обвинуваченням у вбивстві.
Нацгвардієць Віталій Марків повернувся до України

Нацгвардієць Віталій Марків повернувся до України 04.11.2020

Нацгвардієць Віталій Марків, якого виправдав суд в Італії, повернувся до України.
Зеленський назвав звільнення Марківа перемогою справедливості

Зеленський назвав звільнення Марківа перемогою справедливості 03.11.2020

Володимир Зеленський привітав рішення суду Мілана звільнити Віталія Марківа. 4 листопада нацгвардієць повернеться в Україну.
Суд в Італії виправдав нацгвардійця Віталія Марківа

Суд в Італії виправдав нацгвардійця Віталія Марківа 03.11.2020

Українця Віталія Марківа, якого раніше засудили в Італії за звинуваченням в причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі, виправдали.
Італійський суд над сержантом Марківим: деталі безпрецедентної справи

Італійський суд над сержантом Марківим: деталі безпрецедентної справи 03.11.2020

Апеляційний суд у Мілані завершує розгляд справи Віталія Марківа. Старшого сержанта Нацгвардії України торік засудили за вбивство італійського журналіста під час війни на Донбасі. Що треба знати про цю справу.
Суд у справі Марківа ухвалить рішення про залучення нових доказів - МВС

Суд у справі Марківа ухвалить рішення про залучення нових доказів - МВС 29.09.2020

Адвокати Віталія Марківа заявили клопотання про долучення до справи нових матеріалів. 1 жовтня стане відомо, чи долучить суд до справи нові докази, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
В Україні очікують лише виправдального вироку в справі Марківа - МВС

В Україні очікують лише виправдального вироку в справі Марківа - МВС 29.09.2020

На засіданні апеляційного суду в справі Марківа, що відбудеться 29 вересня, Україна очікує лише виправдального вироку, заявили в міністерстві внутрішніх справ країни.
В ОРДЛО незаконно утримують 235 українців - Денісова

В ОРДЛО незаконно утримують 235 українців - Денісова 25.09.2020

Ще 112 громадян України, за даними Людмили Денісової, незаконно утримують у місцях позбавлення волі на території РФ та тимчасово окупованого Криму.
Поліція отримала нові докази невинуватості Марківа - Аваков

Поліція отримала нові докази невинуватості Марківа - Аваков 31.08.2020

Аресен Аваков заявив, що Національна поліція України має нові докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії за вбивство журналіста Андреа Роккеллі.
Зеленський закликав прем'єра Італії закрити офіси ДНР і ЛНР

Зеленський закликав прем'єра Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" 07.02.2020

Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Італії Джузеппе Конте в Римі і обговорив з ним закриття офісів "ДНР" і "ЛНР". Також президент України обговорив з Конте справу нацгвардійця Віталія Марківа.
Від фермерів і ветеранів до націоналістів: день масових протестів у Києві

Від фермерів і ветеранів до націоналістів: день масових протестів у Києві 15.10.2019

День захисника України у Києві відзначили багатолюдними мітингами та акціями протесту, в яких взяли участь ветерани війни на Донбасі, праворадикали, фермери та навіть колишній "бранець Кремля" Олег Сенцов. Репортаж DW.
Зеленський доручив МЗС і ГПУ повернути в Україну засудженого в Італії Віталія Марківа

Зеленський доручив МЗС і ГПУ повернути в Україну засудженого в Італії Віталія Марківа 12.07.2019

Міністерство закордонних справ та Генпрокуратура мають зайнятися питанням повернення в Україну військового Віталія Марківа, засудженого до 24 років ув'язнення в Італії, наголосив український президент.
Аваков: Вирок італійського суду українському нацгвардійцю Марківу оскаржать

Аваков: Вирок італійського суду українському нацгвардійцю Марківу оскаржать 12.07.2019

Італійський суд засудив до 24 років в'язниці українського нацгвардійця Віталія Марківа за звинуваченням у сприянні вбивству фотокореспондента на Донбасі. Глава МВС України Арсен Аваков назвав це рішення ганебним.
Що інкримінують українському бійцеві італійські слідчі?

Що інкримінують українському бійцеві італійські слідчі? 04.07.2017

У причетності до загибелі італійського журналіста на Донбасі правоохоронці у Італії підозрюють українського військового. DW вивчала подробиці справи.

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