 Суд в Італії виправдав нацгвардійця Віталія Марківа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2020

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Новини

Суд в Італії виправдав нацгвардійця Віталія Марківа

Українця Віталія Марківа, якого раніше засудили в Італії за звинуваченням в причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі, виправдали.

Суд виправдав Віталія Марківа

Суд в Італії виправдав Віталія Марківа

Міланський апеляційний суд у вівторок, 3 листопада, виправдав українця Віталія Марківа, засудженого раніше на 24 роки за звинуваченням в причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Він повертається в Україну. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. 

НацгвардійцяМарківа, який має громадянства України та Італії, затримали в Болоньї 30 червня 2017 року за підозрою у сприянні вбивству фотожурналіста Роккеллі поблизу Слов'янська 24 травня 2014 року. Згідно з аргументами сторони обвинувачення, він не скоював убивства, але інформував керівництво Національної гвардії України про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica. Ті, у свою чергу, контактували з військовими Збройних сил України, які, за твердженням прокуратури, з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Сторона захисту заперечувала цю позицію. Марків теж заперечував свою причетність до вбивства.

Незалежний фотокореспондент, засновник колективу фотографів Cesura Андреа Роккеллі в травні 2014 року працював у Донецькій області, висвітлюючи захоплення проросійськими сепаратистами місцевих органів влади та перші бойові дії. Він та його перекладач, росіянин Андрій Міронов, загинули близько 24 травня поблизу селища Андріївка. 

DW.COM

В Україні очікують лише виправдального вироку в справі Марківа - МВС

На засіданні апеляційного суду в справі Марківа, що відбудеться 29 вересня, Україна очікує лише виправдального вироку, заявили в міністерстві внутрішніх справ країни.  

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