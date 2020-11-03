Суд в Італії виправдав нацгвардійця Віталія Марківа

Міланський апеляційний суд у вівторок, 3 листопада, виправдав українця Віталія Марківа, засудженого раніше на 24 роки за звинуваченням в причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Він повертається в Україну. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

НацгвардійцяМарківа, який має громадянства України та Італії, затримали в Болоньї 30 червня 2017 року за підозрою у сприянні вбивству фотожурналіста Роккеллі поблизу Слов'янська 24 травня 2014 року. Згідно з аргументами сторони обвинувачення, він не скоював убивства, але інформував керівництво Національної гвардії України про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica. Ті, у свою чергу, контактували з військовими Збройних сил України, які, за твердженням прокуратури, з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Сторона захисту заперечувала цю позицію. Марків теж заперечував свою причетність до вбивства.

Незалежний фотокореспондент, засновник колективу фотографів Cesura Андреа Роккеллі в травні 2014 року працював у Донецькій області, висвітлюючи захоплення проросійськими сепаратистами місцевих органів влади та перші бойові дії. Він та його перекладач, росіянин Андрій Міронов, загинули близько 24 травня поблизу селища Андріївка.