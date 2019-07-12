В Україні очікують лише виправдального вироку в справі Марківа - МВС

У Мілані у вівторок, 29 вересня, відбудеться засідання апеляційного суду у справі бійця української Національної гвардії Віталія Марківа, й Україна очікує лише виправдувального вироку, повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

"Сьогодні, 29 вересня, в Мілані відбудеться засідання апеляційного суду у справі нацгвардійця Віталія Марківа, який бездоказово і безпідставно був звинувачений судом італійського міста Павія в причетності до загибелі журналіста Андреа Рокеллі, який загинув у Слов'янську в травні 2014 року", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У МВС наголосили, що українська сторона робить усе можливе для звільнення Марківа. "Ми очікуємо від апеляційного суду Мілана лише одного можливого вироку - виправдувального!", - наголосили в МВС.

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Нагадаємо, що суд першої інстанції - суд італійського міста Павія - в липні 2019 року засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за ймовірну причетність до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі, який загинув у травні 2014 року на Донбасі на початку російської агресії проти України. Згодом це рішення було оскаржене.