 Басманний суд Москви постановив заочно арештувати Марківа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2020

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Новини

Басманний суд Москви постановив заочно арештувати Марківа

Басманний суд санкціонував заочний арешт Віталія Марківа після оголошення нацгвардійця у міжнародний розшук російськими слідчими за обвинуваченням у вбивстві.

Вивіска над входом до Басманного районного суду Москви

Вивіска над входом до Басманного районного суду Москви

Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, нещодавно виправданого апеляційним судом Мілана. Відповідне рішення російський суд ухвалив у п'ятницю, 11 грудня. Прессекретарка суду підтвердила агентству "Інтерфакс", що "суд задовольнив клопотання слідчого про обрання стосовно Марківа запобіжного заходу у вигляді взяття пд варту".

При цьому слідчі РФ також заочно висунули Марківу обвинувачення у вбивстві, вчиненому "групою осіб за попередньою змовою", з політичних чи ідеологічних мотивів. Через це російські силовики оголосили нацгвардійця у міжнародний розшук.

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Аваков каже про фальсифікацію росіянами справи Марківа

Рішення Басманного суду Москви прокоментував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він зазначив, що таким чином Росія фактично визнала свою участь у спробі фальсифікувати справу проти Марківа в Італії.

"Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося - розпочинає неприховане власне переслідування", - написав Аваков у Twitter. При цьому він додав: "Як кажуть у Росії: на злодієві і шапка горить".

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Суд у Мілані виправдав Марківа

3 листопада міланський апеляційний суд виправдав українського нацгвардійця, який має італійське громадянство і якого раніше засудили до 24 років ув'язнення за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році. Після виправдання Марків одразу повернувся до України.

Роккеллі в травні 2014 року працював у Донецькій області, висвітлюючи захоплення проросійськими сепаратистами місцевих органів влади та перші бойові дії. Він та його перекладач, росіянин Андрій Міронов, загинули 24 травня поблизу селища Андріївка. 

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