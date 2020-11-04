Басманний суд Москви постановив заочно арештувати Марківа

Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, нещодавно виправданого апеляційним судом Мілана. Відповідне рішення російський суд ухвалив у п'ятницю, 11 грудня. Прессекретарка суду підтвердила агентству "Інтерфакс", що "суд задовольнив клопотання слідчого про обрання стосовно Марківа запобіжного заходу у вигляді взяття пд варту".

При цьому слідчі РФ також заочно висунули Марківу обвинувачення у вбивстві, вчиненому "групою осіб за попередньою змовою", з політичних чи ідеологічних мотивів. Через це російські силовики оголосили нацгвардійця у міжнародний розшук.

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Аваков каже про фальсифікацію росіянами справи Марківа

Рішення Басманного суду Москви прокоментував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він зазначив, що таким чином Росія фактично визнала свою участь у спробі фальсифікувати справу проти Марківа в Італії.

"Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося - розпочинає неприховане власне переслідування", - написав Аваков у Twitter. При цьому він додав: "Як кажуть у Росії: на злодієві і шапка горить".

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Суд у Мілані виправдав Марківа

3 листопада міланський апеляційний суд виправдав українського нацгвардійця, який має італійське громадянство і якого раніше засудили до 24 років ув'язнення за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році. Після виправдання Марків одразу повернувся до України.

Роккеллі в травні 2014 року працював у Донецькій області, висвітлюючи захоплення проросійськими сепаратистами місцевих органів влади та перші бойові дії. Він та його перекладач, росіянин Андрій Міронов, загинули 24 травня поблизу селища Андріївка.