 Зеленський назвав звільнення Марківа перемогою справедливості | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2020

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Зеленський назвав звільнення Марківа перемогою справедливості

Володимир Зеленський привітав рішення суду Мілана звільнити Віталія Марківа. 4 листопада нацгвардієць повернеться в Україну.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення апеляційного суду у Мілані виправдати і звільнити українського нацгвардійця Віталія Марківа і назвав його "перемогою справедливості". Про це ввечері вівторка, 3 листопада, повідомила пресслужба Офісу українського президента.

У повідомленні зазначається, що Зеленський "особисто проводив переговори" про звільнення Марківа із керівниками Італії - він прохав сприяти перегляду справи заради винесення справделивого рішення.

"Звільнення нацгвардійця Марківа - це перемога справедливості. Дякую і італійській стороні, і всій команді, яка працювала для досягнення цієї справедливості. Без участі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, українських дипломатів, Офісу президента нам би не вдалося витягнути Віталія з в'язниці", - наголосив Зеленський.

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Марків буде в Україні вже у середу

Аваков, своєю чергою, повідомив, що Марків повинен вже на наступний день повернутися в Україну разом з членами української делегації. Про це у Facebook написала й уповноважена Верховної Ради з прав людини Людимила Денісова, опублікувавши світлину звільненого нацгвардійця.

За словами Авакова, італійський суд взяв до уваги аргументи, які зібрало українське слідство. "Не дивлячись на весь тиск прокуратури, ці аргументи були почуті", - наголосив Аваков.

Три роки в ув'язненні

Марківа, що має подвійне громадянство України та Італії, було затримано в Болоньї у червні 2017 року. Його підозрювали у сприянні вбивству італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі, який разом із своїм перекладачем, росіянином Андрієм Міроновим, загинув 24 травня поблизу селища Андріївка поблизу Слов'янська.

Обвинувачення стверджувало, що він не скоював безпосереднього вбивства, але повідомляв керівництво Національної гвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, де загинув італійський фотожурналіст. У Нацгвардії передали ці дані Збройним силам України, а військові, своєю чергою, відкрили вогонь з мінометів, через якій нібито загинув Рокеллі та його перекладач.

Італійський журналіст працював у травні 2014 році у Донецькій області. Він висвітлював захоплення проросійськими сепаратистами місцевих органів влади та перші бойові дії в регіоні.

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