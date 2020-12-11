Слідчий комітет РФ висунув Марківу обвинувачення

Слідчий комітет РФ висунув обвинувачення українському нацгвардійцеві Віталію Марківу у вбивстві росіянина Андрія Миронова. Про це повідомляється на сайті СК РФ у середу, 23 грудня.

Марківу закидають злочини за декількома пунктами статті 105 Кримінального кодексу РФ (вбивство: "скоєне загальнонебезпечним способом"; "вчинене групою осіб, групою осіб за попередньою змовою або організованою групою"; "з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ненависті чи ворожнечі чи з мотивів ненависті або ворожнечі відносно якої-небудь соціальної групи"). Максимальне покарання за цими статтями передбачає довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Віталія Марківа. Слідчі РФ також заочно висунули Марківу обвинувачення у вбивстві, вчиненому "групою осіб за попередньою змовою", з політичних чи ідеологічних мотивів. Через це російські правоохоронні органи оголосили нацгвардійця у міжнародний розшук.

Суд у Мілані виправдав Марківа

3 листопада міланський апеляційний суд виправдав українського нацгвардійця, який має італійське громадянство і якого раніше засудили до 24 років ув'язнення за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році. Після виправдання Марків одразу повернувся до України.

Роккеллі в травні 2014 року працював у Донецькій області, висвітлюючи захоплення проросійськими сепаратистами місцевих органів влади та перші бойові дії. Він та його перекладач, росіянин Андрій Міронов, загинули 24 травня поблизу селища Андріївка.

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