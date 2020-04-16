Берлін і Париж привітали обмін утримуваними на Донбасі

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі є важливим кроком у реалізації мінських домовленостей і положень заключного комюніке саміту "нормандської четвірки" у Парижі, зазначили у спільній заяві міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Заява оприлюднена у четвер, 16 квітня, на сайті МЗС Німеччини.

"Сьогоднішній обмін утримуваними на Сході України є важливим кроком у реалізації мінських домовленостей і положень заключного комюніке саміту у "нормандському форматі", який відбувся в Парижі 9 грудня 2019 року. Німеччина і Франція вітають зусилля Тристоронньої контактної групи на чолі зі спецпредставницею ОБСЄ Гайді Ґрау (Heidi Grau), які значною мірою посприяли цьому обміну", - йдеться в заяві міністрів.

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Німеччина та Франція й далі наполягають на повному втіленні досягнутих на саміті 9 грудня домовленостей, зокрема щодо дотримання режиму припинення вогню, розмінування, відкриття нових пунктів пропуску та визначення нових ділянок розведення сил, зазначається у заяві. Міністри наголосили, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, у відповідності до свого мандату, повинна мати безпечний і безперешкодний доступ на всій території України, у тому числі й до районів, непідконтрольних Києву.

Як повідомлялося, 16 квітня на Донбасі завершилося взаємне звільнення утримуваних осіб, Україна повернула 20 осіб і передала 14 до окремих районів Донецької і Луганської областей.