Всі КПВВ на Донбасі відновлять роботу з 10 листопада

Від 8-ї ранку 10 листопада в районі проведення операції об'єднаних сил буде відновлено роботу усіх наявних контрольно-пропускних пунктів в'зду-виїзду (КПВВ). Про це у понеділок, 9 листопада, повідомляє штаб ООС в соцмережі Facebook.

Відповідна інформація міститься також на сайті Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що на території Донецької області працюватимуть КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка", "Майорське", а на Луганщині - "Станиця Луганська" та новостворені КПВВ "Щастя" та "Золоте".

Пропуск громадян і транспортних засобів проводитиметься щоденно з 8.00 до 18.00.

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Перетин КПВВ можливий лише за умови подальшої самоізоляції

Під час в'їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов'язковою умовою також є перебування в захисній масці або респіраторі та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації.

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