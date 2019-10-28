You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Золоте
Тема
Золоте - українське місто в Луганській області.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Чому "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців (відео)
Чому "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців (відео)
Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів. Чому це відбувається?
Політика
28.04.2021
28 квітня 2021 р.
Під приводом пандемії: як у "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців (28.04.2021)
Під приводом пандемії: як у "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців (28.04.2021)
Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів на лінії розмежування. Бойовики пояснюють обмеження складною ситуацією з коронавірусом в Україні. Натомість правозахисники переконані: їхня справжня мета - ізолювати українців на окупованих територіях.
Суспільство
28.04.2021
28 квітня 2021 р.
06:16 хв.
"Золоте" місто в Єгипті: археологи представили свою знахідку
"Золоте" місто в Єгипті: археологи представили свою знахідку
Виявлене місто вже назвали одним з набільших археологічних відкриттів.
Історія
10.04.2021
10 квітня 2021 р.
Відкриття КПВВ: Берлін і Париж просять РФ вплинути на ОРДЛО
Відкриття КПВВ: Берлін і Париж просять РФ вплинути на ОРДЛО
Російську сторону закликають вплинути на самопроголошені "республіки", щоб розблокувати роботу двох КПВВ на Донбасі.
Політика
13.11.2020
13 листопада 2020 р.
Робота КПВВ на Донбасі блокується з боку ДНР/ЛНР
Робота КПВВ на Донбасі блокується з боку ДНР/ЛНР
Україна 10 листопада відкрила усі КПВВ на лінії розмежування на Донбасі. Утім з іншого боку їх робота блокується.
Суспільство
10.11.2020
10 листопада 2020 р.
Всі КПВВ на Донбасі відновлять роботу з 10 листопада
Всі КПВВ на Донбасі відновлять роботу з 10 листопада
Через лінію розмежування на Донбасі відновлять пропуск осіб і транспортних засобів.
Суспільство
09.11.2020
9 листопада 2020 р.
Показати більше
Реклама
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Володимир Зеленський - "не лох" та весь - у Золотому
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика
28.10.2019
28 жовтня 2019 р.
Реклама