"Золоте" місто в Єгипті: археологи представили свою сенсаційну знахідку

Єгипетські археологи в суботу, 10 квітня, представили свої нещодавні знахідки, які вже назвали найбільшим стародавнім містом, що будь-коли було виявлене на території сучасного Єгипту. Вік міста, розкопаного неподалік від Луксора на півдні Єгипту, за даними археологів, становить приблизно три тисячі років - таким чином, воно було свідком золотого часу фараонів у Стародавньому Єгипті.
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Археологи віднайшли цегляні будинки, різні знаряддя та артефакти часів правління фараона Аменхотепа III.
Артефакти, знайдені археологами
"Це справді велике місто, яке було втрачене. Напис, який був знайдений тут, вказує на назву цього міста: "Блискучий Атен" (Атен - бог сонця у стародавньому Єгипті. - Ред.)", - розповів під час презентації єгипетський археолог Захі Хавасс, цитує агенція AFP.
Розкопки під Луксором, метою яких був пошук заупокійного храму фараона Тутанхамона, розпочалися восени минулого року. Однак упродовж наступних кількох тижнів науковці знайшли споруди з цегли, які в підсумку виявилися будинками стародавнього міста, що добре збереглося. У місті були знайдені печі, посуд та інші предмети побуту древніх мешканців міста. Також були виявлені й останки людей, які тут жили, а також тварин.
Знайдені на місці розкопок останки тварини
За словами Хавасса, археологи виявили три основних райони міста: один - для адміністрації, інший - для ночівлі працівників, і ще один - для виробництва, зокрема, сушеного мя'са, одягу та сандалій, амулетів та невеличких статуй. "Ми знайшли лише частину міста, - наголосив Хавасс. - Воно простягається на захід та північ".
Поки археологи розкопали лише частину міста
На думку Хавасса, виявлення "втраченого золотого міста" є "найважливішим відкриттям" з часу знахідки гробниці Тутанхамона в Долині царів у 1922 році. Цю думку поділяють й інші дослідники. Зокрема, відома професорка-єгиптологиня з Університету Джонса Хопкінса у США Бетсі Браян назвала знахідку "другим найважливішим археологічним відкриттям після гробниці Тутанхамона".
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Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі
Приголомшлива знахідка
Єгипетські археологи знайшли в античному некрополі в Луксорі в місці поховань Ель-Асасіф 30 трун віком близько 3000 років. Це вперше з ХІХ століття, коли була знайдена така велика кількість людських саркофагів, сказав єгипетський міністр з питань античності Халед аль-Енані.
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Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі
Добре збережені за три тисячоліття
У 30 трунах зберігаються мумії жерців та жриць, а також дітей. Поховані вони були у Х столітті до нашої ери під час правління династії фараонів. Саркофаги зберігалися на глибині лише один метр під землею та були складені рядами один на одне.
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Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі
Сенсаційні знахідки одна за одною
Єгипетські археологи лише 2017 року знайшли дуже добре збережені дерев'яні труни у створеній 3500 років тому гробниці в Браа Абул Нагаа неподалік Луксора. У місті Ель-Мінья єгипетсько-німецька група науковців у лютому 2018 року натрапила на ціле античне місто мерців. У листопаді було знайдено труни з вапняку з муміями поблизу міста Ель-Гіза датовані 7-4 століття до нашої ери.
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Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі
Знахідка століття
Місто Луксор - ціла скарбниця знахідок для єгиптологів, але вражаючі відкриття на кшталт тих, що були зроблені в двоповерховому некрополі Ель-Асасіф, - рідкість. Нове відкриття можна порівняти зі знахідкою іншої колекції мумій жерців, датованою 1891 роком. Крім того, 1881 та 1898 років у Луксорі були знайдені кілька трун із королівськими муміями.
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Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі
Розкрити таємницю
Труни з поховання Ель-Асасіф як ззовні, так і всередині дуже ретельно вирізьблені та розмальовані. Попри їхній вік, вирізьблені змії, птахи та квітки лотоса чорного, зеленого, червоного та жовтого кольорів можна чітко розпізнати й сьогодні. Експерти вражені хорошим станом та повністю збереженими підписами на трунах. Поки що знахідки були піддані лише незначним реставраційним роботам.
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Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі
Підготовка експонатів для глядачів
Утім, труни ще мають - так само як і реліквії з гробниці Тутанхамона - бути масштабно реставровані та лише після цього виставлені у Великому єгипетському музеї поблизу пірамід Ель-Гізи. Відкриття музею заплановане на 2020 рік. Міністр з питань античності Єгипту Халед аль-Енані розцінює знахідку трун як непереоціненну для іміджу Єгипту.
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Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі
Усі мають побачити скарби
Єгипет протяом останніх місяців представив низку визначних знахідок, які сколихнули весь світ. Країна зараз намагається відродити свою сферу туризму та привабити відпочивальників. Після насильницького повстання проти колишнього президента Хосні Мубарака 2011 року та військового путчу проти ісламістського уряду 2013-го кількість туристів у Єгипті різко скоротилася.
Автор: Дарко Яневич, Ґабі Ройхер