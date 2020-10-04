"Золоте" місто в Єгипті: археологи представили свою сенсаційну знахідку

Єгипетські археологи в суботу, 10 квітня, представили свої нещодавні знахідки, які вже назвали найбільшим стародавнім містом, що будь-коли було виявлене на території сучасного Єгипту. Вік міста, розкопаного неподалік від Луксора на півдні Єгипту, за даними археологів, становить приблизно три тисячі років - таким чином, воно було свідком золотого часу фараонів у Стародавньому Єгипті.

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Археологи віднайшли цегляні будинки, різні знаряддя та артефакти часів правління фараона Аменхотепа III.

Артефакти, знайдені археологами

"Це справді велике місто, яке було втрачене. Напис, який був знайдений тут, вказує на назву цього міста: "Блискучий Атен" (Атен - бог сонця у стародавньому Єгипті. - Ред.)", - розповів під час презентації єгипетський археолог Захі Хавасс, цитує агенція AFP.

Розкопки під Луксором, метою яких був пошук заупокійного храму фараона Тутанхамона, розпочалися восени минулого року. Однак упродовж наступних кількох тижнів науковці знайшли споруди з цегли, які в підсумку виявилися будинками стародавнього міста, що добре збереглося. У місті були знайдені печі, посуд та інші предмети побуту древніх мешканців міста. Також були виявлені й останки людей, які тут жили, а також тварин.

Знайдені на місці розкопок останки тварини

За словами Хавасса, археологи виявили три основних райони міста: один - для адміністрації, інший - для ночівлі працівників, і ще один - для виробництва, зокрема, сушеного мя'са, одягу та сандалій, амулетів та невеличких статуй. "Ми знайшли лише частину міста, - наголосив Хавасс. - Воно простягається на захід та північ".

Поки археологи розкопали лише частину міста

На думку Хавасса, виявлення "втраченого золотого міста" є "найважливішим відкриттям" з часу знахідки гробниці Тутанхамона в Долині царів у 1922 році. Цю думку поділяють й інші дослідники. Зокрема, відома професорка-єгиптологиня з Університету Джонса Хопкінса у США Бетсі Браян назвала знахідку "другим найважливішим археологічним відкриттям після гробниці Тутанхамона".