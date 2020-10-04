 ″Золоте″ місто в Єгипті: археологи представили свою сенсаційну знахідку | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 10.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

"Золоте" місто в Єгипті: археологи представили свою сенсаційну знахідку

Археологи розкопали в Єгипті місто, вік якого - близько трьох тисяч років. Знахідку вже назвали одним з набільших археологічних відкриттів.

Виявлене золоте місто поблизу Луксора

Виявлене "золоте" місто поблизу Луксора

Єгипетські археологи в суботу, 10 квітня, представили свої нещодавні знахідки, які вже назвали найбільшим стародавнім містом, що будь-коли було виявлене на території сучасного Єгипту. Вік міста, розкопаного неподалік від Луксора на півдні Єгипту, за даними археологів, становить приблизно три тисячі років - таким чином, воно було свідком золотого часу фараонів у Стародавньому Єгипті.

Читайте також: У Єгипті знайшли 59 унікальних саркофагів, муміям 2600 років

Археологи віднайшли цегляні будинки, різні знаряддя та артефакти часів правління фараона Аменхотепа III.

Артефакти, знайдені археологами

Артефакти, знайдені археологами

"Це справді велике місто, яке було втрачене. Напис, який був знайдений тут, вказує на назву цього міста: "Блискучий Атен" (Атен - бог сонця у стародавньому Єгипті. - Ред.)", - розповів під час презентації єгипетський археолог Захі Хавасс, цитує агенція AFP.

Розкопки під Луксором, метою яких був пошук заупокійного храму фараона Тутанхамона, розпочалися восени минулого року. Однак упродовж наступних кількох тижнів науковці знайшли споруди з цегли, які в підсумку виявилися будинками стародавнього міста, що добре збереглося. У місті були знайдені печі, посуд та інші предмети побуту древніх мешканців міста. Також були виявлені й останки людей, які тут жили, а також тварин.

Знайдені на місці розкопок останки тварини

Знайдені на місці розкопок останки тварини

За словами Хавасса, археологи виявили три основних райони міста: один - для адміністрації, інший - для ночівлі працівників, і ще один - для виробництва, зокрема, сушеного мя'са, одягу та сандалій, амулетів та невеличких статуй. "Ми знайшли лише частину міста, - наголосив Хавасс. - Воно простягається на захід та північ".

Поки археологи розкопали лише частину міста

Поки археологи розкопали лише частину міста

На думку Хавасса, виявлення "втраченого золотого міста" є "найважливішим відкриттям" з часу знахідки гробниці Тутанхамона в Долині царів у 1922 році. Цю думку поділяють й інші дослідники. Зокрема, відома професорка-єгиптологиня з Університету Джонса Хопкінса у США Бетсі Браян назвала знахідку "другим найважливішим археологічним відкриттям після гробниці Тутанхамона".

Дивитись відео 01:35

Сенсаційне відкриття: у піраміді Хеопса є таємна кімната? (03.11.2017)

  • Приголомшлива знахідка

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Приголомшлива знахідка

    Єгипетські археологи знайшли в античному некрополі в Луксорі в місці поховань Ель-Асасіф 30 трун віком близько 3000 років. Це вперше з ХІХ століття, коли була знайдена така велика кількість людських саркофагів, сказав єгипетський міністр з питань античності Халед аль-Енані.

  • Добре збережені за три тисячоліття

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Добре збережені за три тисячоліття

    У 30 трунах зберігаються мумії жерців та жриць, а також дітей. Поховані вони були у Х столітті до нашої ери під час правління династії фараонів. Саркофаги зберігалися на глибині лише один метр під землею та були складені рядами один на одне.

  • Сенсаційні знахідки одна за одною

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Сенсаційні знахідки одна за одною

    Єгипетські археологи лише 2017 року знайшли дуже добре збережені дерев'яні труни у створеній 3500 років тому гробниці в Браа Абул Нагаа неподалік Луксора. У місті Ель-Мінья єгипетсько-німецька група науковців у лютому 2018 року натрапила на ціле античне місто мерців. У листопаді було знайдено труни з вапняку з муміями поблизу міста Ель-Гіза датовані 7-4 століття до нашої ери.

  • Знахідка століття

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Знахідка століття

    Місто Луксор - ціла скарбниця знахідок для єгиптологів, але вражаючі відкриття на кшталт тих, що були зроблені в двоповерховому некрополі Ель-Асасіф, - рідкість. Нове відкриття можна порівняти зі знахідкою іншої колекції мумій жерців, датованою 1891 роком. Крім того, 1881 та 1898 років у Луксорі були знайдені кілька трун із королівськими муміями.

  • Розкрити таємницю

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Розкрити таємницю

    Труни з поховання Ель-Асасіф як ззовні, так і всередині дуже ретельно вирізьблені та розмальовані. Попри їхній вік, вирізьблені змії, птахи та квітки лотоса чорного, зеленого, червоного та жовтого кольорів можна чітко розпізнати й сьогодні. Експерти вражені хорошим станом та повністю збереженими підписами на трунах. Поки що знахідки були піддані лише незначним реставраційним роботам.

  • Підготовка експонатів для глядачів

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Підготовка експонатів для глядачів

    Утім, труни ще мають - так само як і реліквії з гробниці Тутанхамона - бути масштабно реставровані та лише після цього виставлені у Великому єгипетському музеї поблизу пірамід Ель-Гізи. Відкриття музею заплановане на 2020 рік. Міністр з питань античності Єгипту Халед аль-Енані розцінює знахідку трун як непереоціненну для іміджу Єгипту.

  • Усі мають побачити скарби

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Усі мають побачити скарби

    Єгипет протяом останніх місяців представив низку визначних знахідок, які сколихнули весь світ. Країна зараз намагається відродити свою сферу туризму та привабити відпочивальників. Після насильницького повстання проти колишнього президента Хосні Мубарака 2011 року та військового путчу проти ісламістського уряду 2013-го кількість туристів у Єгипті різко скоротилася.

    Автор: Дарко Яневич, Ґабі Ройхер


DW.COM

В Єгипті знайшли стародавнє святилище та бюст імператора Риму

Знайдену ритуальну будівлю датують VII-VIII століттям до н.е. Виявлений археологами бюст належить Марку Аврелію, який правив у ІІ столітті н.е.  

Археологи виявили в Єгипті незайману гробницю стародавнього жерця

Група археологів виявила поблизу Каїра поховання жерця епохи фараонів V династії Стародавнього Єгипту. Вік гробниці оцінюється в 4,4 тисячі років.  

Також за темою

Ägypten Sakkara | gut erhaltene Särge gefunden

У Єгипті знайшли 59 унікальних саркофагів, муміям 2600 років 04.10.2020

Археологи знайшли 59 саркофагів у некрополі Саккара неподалік від Каїра. Саркофаги зі Стародавнього Єгипту дуже добре збереглися. Їх не відкривали 2600 років, повідомили в уряді Єгипту.

Ägypten Sarkophag von Pharao Tutanchamun wird restauriert

У Єгипті вперше реставрують саркофаг Тутанхамона 04.08.2019

У Єгипті почали реставрувати саркофаг фараона Тутанхамона - вперше з 1922 року, коли була знайдена його гробниця.

Реклама

Відео

Стереотипи про німців: пиво, пунктуальність, дірндль (09.04.2021)

Які стереотипи існують у світі про Німеччину? Існує кілька типових кліше про німців. Скільки в них правди і звідки вони взялися? Дивіться у новому випуску Meet the Germans з Рейчел Стюарт.  

Виставка тюльпанів Кекенгоф - у віртуальному режимі (09.04.2021)

Знаменитий парк тюльпанів Кекенгоф у Нідерландах зазвичай приймає навесні понад мільйон відвідувачів. Однак через пандемію найбільшою виставкою квітів у Європі вже другий рік поспіль пропонують насолоджуватися онлайн.  

Фотогалерея

Енді Воргол зі скибкою кавуна в роті та Тіна Тернер, яка теж тримається за скибку, фото 1981 року

Попарт Енді Воргола, який назавжди змінив сучасне мистецтво

Виставка у Музеї Людвіґа, присвячена легенді попарту з українським корінням Енді Ворголу, доступна у цифровому форматі.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  