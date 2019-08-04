У Єгипті знайшли 59 унікальних саркофагів, муміям 2600 років

У відомому некрополі Саккара неподалік від Каїра знайшли 59 дерев'яних саркофагів із муміями зі Стародавнього Єгипту. Саркофаги не відкривали протягом 2600 років. Про це повідомив журналістам міністр із питань старожитностей Єгипту Халід аль-Анані у суботу, 3 жовтня. За його словами, саркофаги дуже добре збереглися. Зокрема, збереглося оригінальне розфарбування.

Міністр розповів, що особисто бачив відкриття одного з саркофагів і мумія виглядала так, "мовби її муміфікували вчора", цитує інформагенція dpa. Він додав, що у знайдених саркофагах поховані священнослужителі та високопосадовці з пізнього періоду історії Стародавнього Єгипту.

Саркофаги планують виставити в новому Великому Єгипетському музеї, який зводять неподалік від пірамід Гізи і планують відкрити у 2021 році.

У вересні міністерство старожитностей Єгипту повідомляло про знайдення 27 саркофагів у Саккарі. Цей некрополь вважається добре вивченим, але археологам досі вдається виявляти там унікальні знахідки.