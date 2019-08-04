 У Єгипті знайшли 59 унікальних саркофагів, муміям 2600 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2020

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Новини

У Єгипті знайшли 59 унікальних саркофагів, муміям 2600 років

Археологи знайшли 59 саркофагів у некрополі Саккара неподалік від Каїра. Саркофаги зі Стародавнього Єгипту дуже добре збереглися. Їх не відкривали 2600 років, повідомили в уряді Єгипту.

Єгипет, Стародавній Єгипет, Саккара, Каїр

У некрополі Саккара неподалік від Каїра знайшли 59 нових саркофагів. Мумії збереглися дуже добре

У відомому некрополі Саккара неподалік від Каїра знайшли 59 дерев'яних саркофагів із муміями зі Стародавнього Єгипту. Саркофаги не відкривали протягом 2600 років. Про це повідомив журналістам міністр із питань старожитностей Єгипту Халід аль-Анані у суботу, 3 жовтня. За його словами, саркофаги дуже добре збереглися. Зокрема, збереглося оригінальне розфарбування.

Стародавній Єгипет, саркофаги, Єгипет, некрополь Саккара

Міністр розповів, що особисто бачив відкриття одного з саркофагів і мумія виглядала так, "мовби її муміфікували вчора", цитує інформагенція dpa. Він додав, що у знайдених саркофагах поховані священнослужителі та високопосадовці з пізнього періоду історії Стародавнього Єгипту.

Саркофаги планують виставити в новому Великому Єгипетському музеї, який зводять неподалік від пірамід Гізи і планують відкрити у 2021 році.

Стародавній Єгипет, саркофаги, Єгипет, некрополь Саккара

У вересні міністерство старожитностей Єгипту повідомляло про знайдення 27 саркофагів у Саккарі. Цей некрополь вважається добре вивченим, але археологам досі вдається виявляти там унікальні знахідки.

Стародавній Єгипет, саркофаги, Єгипет, некрополь Саккара
  • Приголомшлива знахідка

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Приголомшлива знахідка

    Єгипетські археологи знайшли в античному некрополі в Луксорі в місці поховань Ель-Асасіф 30 трун віком близько 3000 років. Це вперше з ХІХ століття, коли була знайдена така велика кількість людських саркофагів, сказав єгипетський міністр з питань античності Халед аль-Енані.

  • Добре збережені за три тисячоліття

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Добре збережені за три тисячоліття

    У 30 трунах зберігаються мумії жерців та жриць, а також дітей. Поховані вони були у Х столітті до нашої ери під час правління династії фараонів. Саркофаги зберігалися на глибині лише один метр під землею та були складені рядами один на одне.

  • Сенсаційні знахідки одна за одною

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Сенсаційні знахідки одна за одною

    Єгипетські археологи лише 2017 року знайшли дуже добре збережені дерев'яні труни у створеній 3500 років тому гробниці в Браа Абул Нагаа неподалік Луксора. У місті Ель-Мінья єгипетсько-німецька група науковців у лютому 2018 року натрапила на ціле античне місто мерців. У листопаді було знайдено труни з вапняку з муміями поблизу міста Ель-Гіза датовані 7-4 століття до нашої ери.

  • Знахідка століття

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Знахідка століття

    Місто Луксор - ціла скарбниця знахідок для єгиптологів, але вражаючі відкриття на кшталт тих, що були зроблені в двоповерховому некрополі Ель-Асасіф, - рідкість. Нове відкриття можна порівняти зі знахідкою іншої колекції мумій жерців, датованою 1891 роком. Крім того, 1881 та 1898 років у Луксорі були знайдені кілька трун із королівськими муміями.

  • Розкрити таємницю

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Розкрити таємницю

    Труни з поховання Ель-Асасіф як ззовні, так і всередині дуже ретельно вирізьблені та розмальовані. Попри їхній вік, вирізьблені змії, птахи та квітки лотоса чорного, зеленого, червоного та жовтого кольорів можна чітко розпізнати й сьогодні. Експерти вражені хорошим станом та повністю збереженими підписами на трунах. Поки що знахідки були піддані лише незначним реставраційним роботам.

  • Підготовка експонатів для глядачів

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Підготовка експонатів для глядачів

    Утім, труни ще мають - так само як і реліквії з гробниці Тутанхамона - бути масштабно реставровані та лише після цього виставлені у Великому єгипетському музеї поблизу пірамід Ель-Гізи. Відкриття музею заплановане на 2020 рік. Міністр з питань античності Єгипту Халед аль-Енані розцінює знахідку трун як непереоціненну для іміджу Єгипту.

  • Усі мають побачити скарби

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Усі мають побачити скарби

    Єгипет протяом останніх місяців представив низку визначних знахідок, які сколихнули весь світ. Країна зараз намагається відродити свою сферу туризму та привабити відпочивальників. Після насильницького повстання проти колишнього президента Хосні Мубарака 2011 року та військового путчу проти ісламістського уряду 2013-го кількість туристів у Єгипті різко скоротилася.

    Автор: Дарко Яневич, Ґабі Ройхер


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