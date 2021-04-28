Чому "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео)

Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів. Бойовики пояснюють це ситуацією з коронавірусом в Україні. Правозахисники ж переконані: справжня мета - ізолювати українців.
На підконтрольній Україні території КПВВ "Новотроїцьке", як і всі інші на Донбасі, відкритий щодня. Натомість на окупованій території його роботу п'ять днів на тиждень блокує влада квазіреспубліки "ДНР". Але навіть по понеділках та п'ятницях безперешкодно виїхати з окупованого Донецька можуть лише ті, хто має прописку на підконтрольній уряду частині України. Всі інші - лише за спеціальним дозволом окупаційної влади. Чому?
Успішна демократія в Україні поставила б питання про те, чому цього досі немає в РФ, вважає колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань Україні Курт Волкер.
У Харкові вже почалась запекла боротьба за крісло мера. Хто з кандидатів захищатиме зближення з Європою, а хто з Росією?