 Чому ″ДНР″ та ″ЛНР″ ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.04.2021

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Політика й суспільство

Чому "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео)

Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів. Бойовики пояснюють це ситуацією з коронавірусом в Україні. Правозахисники ж переконані: справжня мета - ізолювати українців.

Український КПВВ у Золотому на лінії розмежування на Донбасі

Український КПВВ у Золотому на лінії розмежування на Донбасі

На підконтрольній Україні території КПВВ "Новотроїцьке", як і всі інші на Донбасі, відкритий щодня. Натомість на окупованій території його роботу п'ять днів на тиждень блокує влада квазіреспубліки "ДНР". Але навіть по понеділках та п'ятницях безперешкодно виїхати з окупованого Донецька можуть лише ті, хто має прописку на підконтрольній уряду частині України. Всі інші - лише за спеціальним дозволом окупаційної влади. Чому?

 

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Докладно

Український КПВВ у Золотому на лінії розмежування на Донбасі

Чому "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців (відео)

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