Чому "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео)

На підконтрольній Україні території КПВВ "Новотроїцьке", як і всі інші на Донбасі, відкритий щодня. Натомість на окупованій території його роботу п'ять днів на тиждень блокує влада квазіреспубліки "ДНР". Але навіть по понеділках та п'ятницях безперешкодно виїхати з окупованого Донецька можуть лише ті, хто має прописку на підконтрольній уряду частині України. Всі інші - лише за спеціальним дозволом окупаційної влади. Чому?