Зеленський і Донбас: кому вигідні особливі економічні умови для регіону (відео)

В Офісі президента впевнені, що створення на Донбасі спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи реінтеграції окупованих територій. З одного боку, це може бути своєрідний простір для дипломатичного маневру на переговорах про повернення Донбасу, коли замість особливого статусу Київ пропонує вільну економічну зону, припускають опитані DW експерти й одразу ж додають: Росія на це не погодиться, бо Кремлю потрібен саме особливий статус Донбасу, щоб впливати на політику Києва. З іншого ж боку, за словами політолога Олексія Гараня, ідея запитати українців під час місцевих виборів, чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони, є популістською, з точки зору соціології безглуздою і такою, що не має юридичної сили. Мовляв, головна мета - привабити тих, хто мешкає на Донбасі, щоб вони прийшли на вибори і віддали свої голоси за "слуг народу". Дивіться у відео DW: