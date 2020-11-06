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Вільна економічна зона (ВЕЗ) у класичному сенсі була запроваджена в КНР наприкінці 1970-х років. Мета такого кроку - створення максимально сприятливі умови для зовнішніх інвестицій. Сьогодні в світі функціонує багато різноманітних форм ВЕЗ. Умови для вільної економічної зони прописуються в кожному випадку окремо. У ВЕЗ може діяти особливий митний, податковий режим, може обертатися іноземна валюта та не діяти національні закони, відбуватися арбітражі за міжнародними правилами. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.