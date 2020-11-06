Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "вільна економічна зона".
Вільна економічна зона (ВЕЗ) у класичному сенсі була запроваджена в КНР наприкінці 1970-х років. Мета такого кроку - створення максимально сприятливі умови для зовнішніх інвестицій. Сьогодні в світі функціонує багато різноманітних форм ВЕЗ. Умови для вільної економічної зони прописуються в кожному випадку окремо. У ВЕЗ може діяти особливий митний, податковий режим, може обертатися іноземна валюта та не діяти національні закони, відбуватися арбітражі за міжнародними правилами. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президент Володимир Зеленський запевняє, що вже будується "новий Донбас" і закликає надати регіону податкові та інші преференції. Що насправді стоїть за ідеєю вільних економічних зон? І чи варто їх запроваджувати на Донбасі?