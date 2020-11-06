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Вільна економічна зона

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "вільна економічна зона".

Вільна економічна зона (ВЕЗ) у класичному сенсі була запроваджена в КНР наприкінці 1970-х років. Мета такого кроку - створення максимально сприятливі умови для зовнішніх інвестицій. Сьогодні в світі функціонує багато різноманітних форм ВЕЗ. Умови для вільної економічної зони прописуються в кожному випадку окремо. У ВЕЗ може діяти особливий митний, податковий режим, може обертатися іноземна валюта та не діяти національні закони, відбуватися арбітражі за міжнародними правилами. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Не лише Донбас: Єрмак хоче створити ВЕЗ на Заході України

Не лише Донбас: Єрмак хоче створити ВЕЗ на Заході України 06.11.2020

Андрій Єрмак розповів про плани влади створити вільну економічну зону не лише на Донбасі, але й у західній Україні. За його словами, це має допомогти об'єднати країну.
Зеленський пов'язує завершення війни на Донбасі зі створенням там ВЕЗ

Зеленський пов'язує завершення війни на Донбасі зі створенням там ВЕЗ 22.10.2020

У президента України Володимира Зеленського "є відчуття", що на Донбас "прийдуть великі гроші". Однак про ОРДЛО не йдеться.
Зеленський і Донбас: кому вигідні особливі економічні умови для регіону (відео)

Зеленський і Донбас: кому вигідні особливі економічні умови для регіону (відео) 21.10.2020

Президент Володимир Зеленський запевняє, що вже будується "новий Донбас" і закликає надати регіону податкові та інші преференції. Що насправді стоїть за ідеєю вільних економічних зон?

"Новий Донбас" від Зеленського: які ризики і чого бракує плану реінтеграції (21.10.2020) 21.10.2020

Президент Володимир Зеленський запевняє, що вже будується "новий Донбас" і закликає надати регіону податкові та інші преференції. Що насправді стоїть за ідеєю вільних економічних зон? І чи варто їх запроваджувати на Донбасі?

Лише третина українців підтримує створення ВЕЗ на Донбасі - опитування

Лише третина українців підтримує створення ВЕЗ на Донбасі - опитування 20.10.2020

Створення вільної економічної зони на Донбасі підтримує лише 33,5 відсотка опитаних українців, не підтримує - 45 відсотків.
Вільна економічна зона на Донбасі: чорна діра бюджету

Вільна економічна зона на Донбасі: чорна діра бюджету 19.10.2020

Створення вільної економічної зони на Донбасі може відродити контрабандні схеми та буде вигідним хіба що олігархам, вважають опитані DW експерти.

Чи стане Грузія новим Сингапуром на Кавказі? (24.11.2017) 24.11.2017

Грузія як центр торгівлі між Європою та Азією? Допомогти в цьому має зона вільної торгівлі з ЄС. Грузія хоче стати важливою ланкою нового Шовкового шляху.
Спеціальні економічні зони Львівщини дедалі менше цікавлять інвестора

Спеціальні економічні зони Львівщини дедалі менше цікавлять інвестора 23.03.2011

Інвестиції у Спеціальні економічні зони на Львівщині з кожним роком відчутно спадають. Іноземний інвестор очікує на відновлення податкових і інших пільг у спеціальних зонах.
Інвестиційна політика: крок вперед, два - назад

Інвестиційна політика: крок вперед, два - назад 24.07.2006

Новий уряд в Україні ще не створено, а привид перекроювання законів вже жахає представників бізнесу. „Антикризова” коаліція хоче повернути із небуття таке явище як „вільні економічні зони”.