 Лише третина українців підтримує створення ВЕЗ на Донбасі - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2020

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Лише третина українців підтримує створення ВЕЗ на Донбасі - опитування

Створення вільної економічної зони на Донбасі підтримує лише 33,5 відсотка опитаних українців, не підтримує - 45 відсотків.

Більшість українців не підтримують створення ВЕЗ на Донбасі

Більшість українців не підтримують створення ВЕЗ на Донбасі

45 відсотків респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), не підтримують створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі. Про це свідчать опубліковані у вівторок, 20 жовтня, результати опитування, передає агентство "Українські новини".

Під час опитування респондентів запитали, чи підтримують вони створення в Донецькій і Луганській областях вільної економічної зони (ВЕЗ). 45 відсотків опитаних не підтримують створення ВЕЗ, 33,5 відсотка - підтримують, 20,5 відсотка - не змогли відповісти.

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При цьому рівень підтримки цієї ініціативи зростає із заходу на схід країни з 27 відсотків до 46 відсотків відповідно. Так, на заході України створення ВЕЗ на Донбасі підтримують 27,1 відсотка опитаних громадян, не підтримують - 53,1 відсотка. В центрі України підтримують 28,1 відсотка, не підтримують - 50,8 відсотка, на півдні України підтримують 37,1 відсотка, не підтримують - 32,7 відсотка, в східних областях (зокрема і на Донбасі) підтримують 45,8 відсотка, не підтримують - 35,5 відсотка.

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Опитування проводилося з 17 по 19 жовтня методом телефонного інтерв'ю серед дорослого населення України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Під час опитування було опитано 505 респондентів, статистична похибка вибірки не перевищує 4,5 відсотка.

Як повідомлялося, 54,6 відсотка респондентів, опитаних КМІС, мають намір взяти участь в опитуванні з 5 питань, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Одне з питань Зеленського стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

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