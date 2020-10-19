Лише третина українців підтримує створення ВЕЗ на Донбасі - опитування

45 відсотків респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), не підтримують створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі. Про це свідчать опубліковані у вівторок, 20 жовтня, результати опитування, передає агентство "Українські новини".

Під час опитування респондентів запитали, чи підтримують вони створення в Донецькій і Луганській областях вільної економічної зони (ВЕЗ). 45 відсотків опитаних не підтримують створення ВЕЗ, 33,5 відсотка - підтримують, 20,5 відсотка - не змогли відповісти.

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При цьому рівень підтримки цієї ініціативи зростає із заходу на схід країни з 27 відсотків до 46 відсотків відповідно. Так, на заході України створення ВЕЗ на Донбасі підтримують 27,1 відсотка опитаних громадян, не підтримують - 53,1 відсотка. В центрі України підтримують 28,1 відсотка, не підтримують - 50,8 відсотка, на півдні України підтримують 37,1 відсотка, не підтримують - 32,7 відсотка, в східних областях (зокрема і на Донбасі) підтримують 45,8 відсотка, не підтримують - 35,5 відсотка.

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Опитування проводилося з 17 по 19 жовтня методом телефонного інтерв'ю серед дорослого населення України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Під час опитування було опитано 505 респондентів, статистична похибка вибірки не перевищує 4,5 відсотка.

Як повідомлялося, 54,6 відсотка респондентів, опитаних КМІС, мають намір взяти участь в опитуванні з 5 питань, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Одне з питань Зеленського стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.