Не лише Донбас: Єрмак хоче створити ВЕЗ на Заході України

Керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак заявляє про плани створення вільної економічної зони (ВЕЗ) не лише на Донбасі, але й на Заході України. Проєкт такої зони перебуває на стадії розробки та обговорюватиметься на рівні експертів і народних депутатів, повідомив глава ОП в інтерв'ю телеканалу "1+1" ввечері у четвер, 5 листопада.

"Сьогодні ці дві зони, ці дві економічні можливості теж повинні спрацювати на об'єднання країни", - наголосив Єрмак.

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Глава ОП про повернення Донбасу і Криму

За його словами, зараз багато робиться для відбудови підконтрольних Україні територій Донбасу. "Ми сьогодні вже бачимо, як змінюється життя, як будуються садочки, як будуються школи й лікарні тощо", – запевнив керівник ОП. "Це - наша територія. Ми повинні відновити життя людей, багато з яких є дуже проукраїнськими. І це дуже довга й копітка робота. Для того щоб повернути не тільки території, а й повернути цих людей", - додав Єрмак.

Він наголосив, що повернення українських територій, припинення війни на Донбасі та повернення додому незаконно утримуваних українців, але винятково на умовах України, є одним з головних пріоритетів чинної влади. "Ми не збираємося витрачати роки на те, щоб припинити війну. Ми ніколи не зупинимося щодо припинення війни, але шляхи до цього припинення можуть бути різними", – зауважив Єрмак.

Щодо тимчасово окупованого Криму керівник ОП зазначив, що сьогодні складно говорити про конкретні терміни деокупації півострова. "Я в цьому (в деокупації Криму. - Ред.) упевнений, але ніхто не може відповісти, коли це відбудеться. Я теж вам не дам конкретної відповіді, що це відбудеться через рік чи два", - сказав Єрмак.

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Пропозиція Кравчука у ТКГ

Нагадаємо, 5 листопада голова делегації України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для ТКГ містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Серед передумов для виборів Кравчук назвав відновлення контролю України над українсько-російським кордоном в Донецькій і Луганській області. У відповідь на це прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що озвучені Кравчуком пропозиції відрізняються від алгоритму мінських домовленостей.

Як відомо, у пункті 9 "Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей" (так звана "друга Мінська угода"), підписаному у лютому 2015 року представниками України, Росії, ОРДЛО та ОБСЄ, йдеться, що "відновлення повного контролю над державним кордоном урядом України в усій зоні конфлікту" "має початися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеохоплюючого політичного врегулювання". Передумовою для цього має бути, зокрема, "ухвалення постійного законодавства про окремий статус Донецької та Луганської областей".