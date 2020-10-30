 Кремль: Пропозиції Києва щодо виборів в ОРДЛО суперечать Мінську | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2020

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Кремль: Пропозиції Києва щодо виборів в ОРДЛО суперечать Мінську

Озвучені Леонідом Кравчуком пропозиції України щодо врегулювання на Донбасі відрізняються від мінських домовленостей, заявили в Кремлі.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков

Озвучені головою української делегації в ТКГ Леонідом Кравчуком пропозиції України щодо врегулювання ситуації на Донбасі та виборів на території ОРДЛО відрізняються від алгоритму мінських домовленостей, заявив у четвер, 5 листопада, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Під час спілкування з журналістами йому поставили питання щодо ставленнія Кремля до українського плану, озвучену раніше Кравчуком. "Наскільки я розумію, там ідеться про зовсім іншу субстанцію, котра відрізняється від змісту та послідовності, зафіксованої в мінських домовленостях. Я, на жаль, не маю інформації, чи був цей план переданий російській стороні", - сказав Пєсков.

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Прессекретареві також поставили питання щодо можливості зустрічі глав держав у "нормандському" форматі. "Нового нічого не скажеш. Зустріч глав держав заради зустрічі відбуватися не може. Вона може і повинна відбутися заради конкретного результату. Результат щонайменше має полягати в підбитті підсумків виконання раніше досягнутих домовленостей... Можна констатувати, що далеко не всі пункти були реалізовані станом на сьогодні", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, що раніше у четвер Кравчук заявив, що Україна пропонує повністю припинити конфлікт та демілітаризувати ОРДЛО, щоб провести там місцеві вибори в березні 2021 року. Цьому має передувати, зокрема, передача Україні контролю над українсько-російським кордоном в Донецькій і Луганській області. 

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