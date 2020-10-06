Амністія на Донбасі: Зеленський запевняє, що не дозволить уникнути відповідальності

Президент України Володимир Зеленський заявив, що амністія не поширюватиметься на всіх учасників незаконних збройних формувань на Донбасі. За його словами, вона передбачає не уникнення відповідальності, а "гідне майбутнє для людей, які перебувають у заручниках в окупаційних сил і не причетні до тяжких злочинів".

"Страшне слово "амністія" не про всіх і не про уникнення відповідальності. А про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які наразі фактично самі перебувають у заручниках в окупанта. Їм потрібен чіткий сигнал - не варто боятися, гідне майбутнє - тільки з Україною", - сказав Зеленський у щорічному посланні до Верховної Ради у вівторок, 20 жовтня.

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120 "слуг народу" поїдуть на Донбас

Зеленський сказав, що 120 народних депутатів із фракції "Слуга народу" поїдуть у прифронтові райони Донбасу. "Радий, що завтра 120 депутатів із партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас. Не в Туреччину, чи на Мальдіви, як колись, - депутати поїдуть на передову. І почують про ситуацію там не із соціальних мереж, а від наших військових і місцевих жителів. Мир на Донбасі та деокупація Криму - мої ключові пріоритети", - зазначив Зеленський у парламенті.

Він додав, що Україна очікує якнайшвидшого проведення саміту у "нормандському форматі" в Берліні і українські дипломати працюють над його підготовкою. "Наші дипломати постійно працюють для підготовки наступного "нормандського саміту" у Берліні. Ми очікуємо його якнайшвидшого проведення і продовження руху для настання в Україні бажаного миру", - сказав Зеленський.

ЄС, Великобританія, Канада і Туреччина готові приєднатися до формату Кримської платформи

Зеленський заявив, що представники Євросоюзу, Великобританії, Канади і Туреччини готові приєднатися до формату "Кримська платформа".

"Можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього. Повернули питання Криму в міжнародний порядок денний. Ми створюємо формат "Кримська платформа". Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова", - сказав президент України.

Він зазначив, що "вже предметно обговорив цю ініціативу" з представниками ЄС, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. "Багато хто висловив готовність приєднатися та брати в ній активну участь", - зазначив Зеленський.