Зеленський: Запровадимо нову філософію - країна, яка готова до всього

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 жовтня, виступив із посланням до Верховної Ради. У ньому він, зокрема, наголосив на потребі докорінної зміни підходу до розбудови України.

Зеленський зазначив, що українці надовго запам'ятають 2020 рік, і нагадав про пандемію COVID-19, збиття українського літака біля Тегерана, масштабні лісові пожежі, паводок у Західній Україні, посуху на півдні, а також катастрофу літака з військовими льотчиками та курсантами.

"Маємо зробити правильні висновки і стати сильнішими. Запобігати загрозам, щоб не долати наслідки. Маємо впровадити нову філософію - країна, яка готова до всього. Або здатна максимально протистояти новим загрозам. Цей принцип я хочу представити сьогодні, хоча його і не було в моїй програмі", - заявив Зеленський у виступі.

Подолати коронавірус "згуртованістю українців"

Також Зеленський наголосив, що для подолання проблем українцям необхідно бути згуртованими. "Ми все подолаємо, ми вже обговорили з європейськими партнерами постачання в Україну вакцини, щойно вона з'явиться. У нас неймовірні медики та всі інші, хто протидіє коронавірусу. Головне - бути згуртованими. Ми не раз доводили, що коли українці згуртовані, вони можуть перемогти будь-які віруси - хоч з Китаю, хоч від північного сусіда", - сказав Зеленський у Верховній Раді.

Епідемія "з мінімальними втратами"

Президент України стверджує, що Україна пройшла першу хвилю коронавірусу "з мінімальними втратами". "Так, є прогнозоване скорочення економіки та ВВП. Однак воно торкнулося усіх. Але порівняно з багатьма європейськими країнами наше падіння менше", - запевнив Зеленський.

Також він заявив, що в Україні відсоток смертності від COVID-19 менший, ніж в іншиї європейських країнах. "Німеччина - чотири відсотки, Франція - дев'ять відсотків, Великобританія - 11 відсотків. Україна - 1,9 відсокта. Ми не радіємо і співчуваємо іншим", - зазначив він.