ЄС різко засудив незаконний призов жителів анексованого Криму в армію РФ

Європейський Союз засудив черговий призов жителів незаконно анексованого Криму у російську армію. Про це йдеться у заяві речника Євросоюзу з зовнішньої політики Петера Стано, опублікованій у четвер, 15 жовтня.

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"Це - частина тривалих зусиль з підриву суверенітету та територіальної цілісності України з подальшими спробами насильницької інтеграції незаконно анексованого Криму і Севастополя до складу Росії, і це є порушенням міжнародного гуманітарного права", - наголошується у заяві.

При цьому у Євросоюзі нагадали, що Росія повинна дотримуватися міжнародного права і "зобов'язана забезпечувати захист прав людини на півострові".

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У заяві наголошується, що Європейський Союз не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. "Європейський Союз продовжує очікувати від Росії припинення всіх порушень міжнародного права на Кримському півострові", - зазначається в заяві.

Також речник нагадав, що на останньому саміті Україна-ЄС 6 жовтня лідери ЄС "недвозначно підтвердили, що Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, і наклав санкції на тих, хто несе відповідальність за подальші порушення міжнародного права".

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