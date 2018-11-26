Кримський міст: ЄС розширив санкції

ЄС додав до санкційного списку дві особи і чотири компанії у зв'язку з їхньою роллю в будівництві, плануванні та спорудженні залізничного мосту через Керченську протоку, який поєднав анексований Крим із Росією. Ці особи та компанії підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, констатували у Брюсселі. Такі дані опублікували в четвер, 1 жовтня, в офіційному віснику ЄС.

До "чорного списку" внесли імена Олександра Ганова (генеральний директор "Гранд Сервіс Експрес") і Леоніда Риженькіна (заступник генерального директора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж"). Компанія, в якій працює Ганов, забезпечує залізничне сполучення Росії з анексованим Кримом. "Стройгазмонтаж" контролював будівництво мосту, зазначено в публікації.

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Санкції також наклали на "Ленпромтранспроект", дирекцію з будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ, Кримську залізницю та Кримську першу страхову компанію.

Санкції набувають чинності в день публікації. Ідеться про заборону в'їзду до Євросоюзу й заморожування фінансових активів на території ЄС.

У Брюсселі регулярно переглядають список осіб і організацій, проти яких запровадили обмежувальні заходи через анексію Криму Росією. Уперше такі санкції ЄС запровадив у березні 2014 року. Відтоді їх неодноразово продовжували.

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