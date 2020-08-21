"Кримські" санкції ЄС проти Росії підтримали ще шість країн

Шість європейських країн підтримали рішення Ради ЄС щодо продовження до 23 червня 2021 року дії санкцій, запроваджених ЄС проти Росії у відповідь на "незаконну анексію Криму і Севастополя".

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Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Європейської Ради. Як повідомляється, до рішення приєдналися кандидати на вступ до ЄС - Чорногорія і Албанія, країни, які беруть участь у Європейський асоціації вільної торгівлі - Ісландія і Норвегія, а також Україна і Грузія.

Ці країни відтепер будуть стежити за тим, щоб їхня національна політика відповідала цьому рішенню Ради. У повідомленні зазначається, що Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його.

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Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт продукції з Криму або Севастополя в ЄС, інвестиції в Крим або Севастополь, а також туристичні послуги в Криму або Севастополі, зокрема, європейські круїзні судна не можуть заходити в порти на Кримському півострові, крім випадків надзвичайних ситуацій.

Крім того, запроваджена заборона на експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також пов'язаних з розвідкою і видобутком нафти, газу і мінеральних ресурсів, також забороняється надання технічної допомоги, посередницьких, будівельних або інженерних послуг, пов'язаних з інфраструктурою в цих секторах.