 ″Кримські″ санкції ЄС проти Росії підтримали ще шість країн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2020

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Новини

"Кримські" санкції ЄС проти Росії підтримали ще шість країн

Шість європейських країн приєдналися до "кримських" санкцій Євросоюзу проти Росії. У ЄС заявили, що вітають це рішення і беруть його до відома.

Кримські санкції ЄС проти Росії підтримали ще шість країн

Шість європейських країн підтримали рішення Ради ЄС щодо продовження до 23 червня 2021 року дії санкцій, запроваджених ЄС проти Росії у відповідь на "незаконну анексію Криму і Севастополя".

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Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Європейської Ради. Як повідомляється, до рішення приєдналися кандидати на вступ до ЄС - Чорногорія і Албанія, країни, які беруть участь у Європейський асоціації вільної торгівлі - Ісландія і Норвегія, а також Україна і Грузія.

Ці країни відтепер будуть стежити за тим, щоб їхня національна політика відповідала цьому рішенню Ради. У повідомленні зазначається, що Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його.

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Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт продукції з Криму або Севастополя в ЄС, інвестиції в Крим або Севастополь, а також туристичні послуги в Криму або Севастополі, зокрема, європейські круїзні судна не можуть заходити в порти на Кримському півострові, крім випадків надзвичайних ситуацій.

Крім того, запроваджена заборона на експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також пов'язаних з розвідкою і видобутком нафти, газу і мінеральних ресурсів, також забороняється надання технічної допомоги, посередницьких, будівельних або інженерних послуг, пов'язаних з інфраструктурою в цих секторах.

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