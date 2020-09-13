Євросоюз не визнає проведення "виборів" у анексованих Криму і Севастополі

Європейський Союз не визнає проведення 13 вересня "виборів" у анексованих Росією Криму і Севастополі. Про це йдеться в опублікованій у понеділок, 14 вересня, заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.

Читайте також: На губернаторських виборах у РФ перемагають представники "Єдиної Росії"

"Європейський Союз не визнає неправомірну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, а тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові", - наголошується в заяві. Крім того, ЄС не визнаватиме й осіб, обраних під час цих організованих Росією "виборів", котрі претендуватимуть на "представлення" Криму і Севастополя, наголосив Стано. Він також вказав на те, що як Крим, так і місто Севастополь, є "частиною України".

"Європейський Союз, як і раніше, рішуче підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", - зазначається в заяві Стано.

Нагадаємо, напередодні МЗС України висловило протест та засудило протиправну організацію і проведення Росією "виборів" у анексованих Криму та Севастополі. Офіційний Київ розцінив такі дії Кремля як продовження "грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України".

Як повідомлялося, в Росії з 11 по 13 вересня тривало голосування на місцевих виборах. Вперше вибори проходили протягом трьох діб, щоб зменшити ризик зараження коронавірусом.

Читайте також: Соратники Навального стануть депутатами в Новосибірську й Томську

11 та 12 вересня голосування проводилось як на виборчих дільницях, так і поза приміщеннями для голосування - на прибудинкових територіях та територіях загального користування. Надомне голосування також проводилося у ці дні. А 13 вересня проголосувати можна було тільки на дільницях.

На анексованому Москвою Кримському півострові пройшли, зокрема, вибори губернатора Севастополя. Також відбулися додаткові вибори у кількох округах в Криму.