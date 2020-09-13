На губернаторських виборах у РФ перемагають представники "Єдиної Росії"

Кандидати від правлячої партії "Єдина Росія" - чинні губернатори і тимчасові виконувачі обов'язків голів регіонів лідирують на виборах у всіх суб'єктах РФ. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії РФ, оприлюдненні ввечері в неділю, 13 вересня, передає інформагенція "Інтерфакс".

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Згідно з першими даними ЦВК, кандидати від "партії влади" лідирують в Іркутській, Архангельській і Ростовській областях, де результат губернаторських виборів був неочевидний.

Раніше секретар генеральної ради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив про перемогу кандидатів партії на губернаторських виборах. "Усі кандидати від "Єдиної Росії" на виборах вищих посадових осіб впевнено перемагають в першому турі", - заявив Турчак під час попереднього підбиття підсумків голосування.

За його словами, про перемогу висуванців від "Єдиної Росії" свідчать "дані екзитполів і дані попередньо оброблених протоколів".

Місцеві вибори в Росії

У Росії з 11 вересня почалося голосування на місцевих виборах. Вперше вони проходять протягом трьох днів, щоб зменшити ризик зараження коронавірусом. Такий спосіб випробували на загальноросійському голосуванні щодо поправок до конституції.

11 та 12 вересня голосування проводилось як на виборчих дільницях, так і поза приміщеннями для голосування - на прибудинкових територіях і територіях загального користування. Надомне голосування також проводилося у ці дні. 13 вересня голосування проходило тільки на виборчих дільниціях.