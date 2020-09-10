Росія відправляє в Білорусь 300 військових з технікою

Міноборони РФ відправляє в Білорусь на спільні тактичні навчання "Слов'янське братерство" 300 військових. Військові маневри відбудуться з 14 по 25 вересня на полігоні "Брестський".
"Відповідно до Плану міжнародної діяльності на 2020 рік, з 14 по 25 вересня на полігоні "Брестський" в Республіці Білорусь пройде планове спільне білорусько-російське тактичне навчання "Слов'янське братерство", яке щорічно проводиться з 2015 року", - повідомляє у неділю, 12 серпня, пресслужба Міноборони РФ.
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Там уточнили, що загалом у навчаннях буде задіяно 300 російських військовослужбовців та близько 70 одиниць бойової та спеціальної техніки. Під час маневрів десантники двох країн відпрацюють взаємодію і злагодженість при виконанні тактичних завдань.
Навчання "Слов'янське братерство" проходять щорічно на територіях країн-учасниць. У 2019 році маневри проходили в Сербії.
Сербія відмовилася посилати війська в Білорусь
Раніше, за повідомленнями сербських ЗМІ, міністр оборони країни Олександр Вулін повідомив, що Сербія в найближчі півроку не братиме участі в міжнародних військових навчаннях, у тому числі по лінії ОДКБ.
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Як повідомив начальник пресслужби Міноборони Білорусі Ігор Гремешкевич, в міністерстві не отримували від сербської сторони інформації про відмову брати участь у навчаннях. У пресслужбі ОДКБ заявили, що також не отримували інформацію від Сербії про намір відмовитися від участі в навчаннях.
Україна посилить охорону кордону
Між тим Україна посилилює заходи безпеки на кордоні з Білоруссю. Зокрема, до посилення охорони залучили додатковиі резерви, в тому числі підрозділи "ДОЗОРу" та Кінологічного навчального центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери "Safe Boat 27", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, оприлюдненому 13 вресня
Навчання в Білорусі пройдуть на тлі політичної кризи в країні, де з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
За два тижні після виборів протестувальників побільшало
23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спецтехніка напоготові
З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Оточення
До середини дня центр Мінська був уже перекритий.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Для придушення протестів готували війська
Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Жінка - драйвер протесту
На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих
Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
До стели не наближатися!
Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спроба переконати силу словом
Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Не допускати провокацій
Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Опозиція хоче повернути стару конституцію
Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Наймасовіша акція протесту
За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом
Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Саня, тебе звільнено!"
Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.
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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Шлях свободи"
Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".
Автор: Євген Жуков