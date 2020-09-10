Росія відправляє в Білорусь 300 військових з технікою

Міноборони РФ відправляє в Білорусь на спільні тактичні навчання "Слов'янське братерство" 300 військових. Військові маневри відбудуться з 14 по 25 вересня на полігоні "Брестський".

"Відповідно до Плану міжнародної діяльності на 2020 рік, з 14 по 25 вересня на полігоні "Брестський" в Республіці Білорусь пройде планове спільне білорусько-російське тактичне навчання "Слов'янське братерство", яке щорічно проводиться з 2015 року", - повідомляє у неділю, 12 серпня, пресслужба Міноборони РФ.

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Там уточнили, що загалом у навчаннях буде задіяно 300 російських військовослужбовців та близько 70 одиниць бойової та спеціальної техніки. Під час маневрів десантники двох країн відпрацюють взаємодію і злагодженість при виконанні тактичних завдань.

Навчання "Слов'янське братерство" проходять щорічно на територіях країн-учасниць. У 2019 році маневри проходили в Сербії.

Сербія відмовилася посилати війська в Білорусь

Раніше, за повідомленнями сербських ЗМІ, міністр оборони країни Олександр Вулін повідомив, що Сербія в найближчі півроку не братиме участі в міжнародних військових навчаннях, у тому числі по лінії ОДКБ.

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Як повідомив начальник пресслужби Міноборони Білорусі Ігор Гремешкевич, в міністерстві не отримували від сербської сторони інформації про відмову брати участь у навчаннях. У пресслужбі ОДКБ заявили, що також не отримували інформацію від Сербії про намір відмовитися від участі в навчаннях.

Україна посилить охорону кордону

Між тим Україна посилилює заходи безпеки на кордоні з Білоруссю. Зокрема, до посилення охорони залучили додатковиі резерви, в тому числі підрозділи "ДОЗОРу" та Кінологічного навчального центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери "Safe Boat 27", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, оприлюдненому 13 вресня

Навчання в Білорусі пройдуть на тлі політичної кризи в країні, де з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

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