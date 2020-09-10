 Росія відправляє в Білорусь 300 військових з технікою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2020

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Новини

Росія відправляє в Білорусь 300 військових з технікою

Білоруські і російські військові на тлі політичної кризи в Білорусі проведуть в країні спільні тактичні навчання, початок яких запланований на 14 вересня.

Під час військових навчань у Білорусі у вересні 2017 року

Під час військових навчань у Білорусі у вересні 2017 року

Міноборони РФ відправляє в Білорусь на спільні тактичні навчання "Слов'янське братерство" 300 військових. Військові маневри відбудуться з 14 по 25 вересня на полігоні "Брестський".

"Відповідно до Плану міжнародної діяльності на 2020 рік, з 14 по 25 вересня на полігоні "Брестський" в Республіці Білорусь пройде планове спільне білорусько-російське тактичне навчання "Слов'янське братерство", яке щорічно проводиться з 2015 року", - повідомляє у неділю, 12 серпня, пресслужба Міноборони РФ.

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Там уточнили, що загалом у навчаннях буде задіяно 300 російських військовослужбовців та близько 70 одиниць бойової та спеціальної техніки. Під час маневрів десантники двох країн відпрацюють взаємодію і злагодженість при виконанні тактичних завдань.

Навчання "Слов'янське братерство" проходять щорічно на територіях країн-учасниць. У 2019 році маневри проходили в Сербії. 

Сербія відмовилася посилати війська в Білорусь

Раніше, за повідомленнями сербських ЗМІ, міністр оборони країни Олександр Вулін повідомив, що Сербія в найближчі півроку не братиме участі в міжнародних військових навчаннях, у тому числі по лінії ОДКБ.

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Як повідомив начальник пресслужби Міноборони Білорусі Ігор Гремешкевич, в міністерстві не отримували від сербської сторони інформації про відмову брати участь у навчаннях. У пресслужбі ОДКБ заявили, що також не отримували інформацію від Сербії про намір відмовитися від участі в навчаннях.

Україна посилить охорону кордону

Між тим Україна посилилює заходи безпеки на кордоні з Білоруссю. Зокрема, до посилення охорони залучили додатковиі резерви, в тому числі підрозділи "ДОЗОРу" та Кінологічного навчального центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери "Safe Boat 27", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, оприлюдненому 13 вресня

Навчання в Білорусі пройдуть на тлі політичної кризи в країні, де з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


Дивитись відео 08:33

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