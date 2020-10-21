Зеленський пов'язує завершення війни на Донбасі зі створенням там ВЕЗ

Запровадження вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон та завершенню війни, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Осінь-2020: перемоги та виклики", яке ввечері у четвер, 22 жовтня, транслюють кілька українських телеканалів.

"У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші, які зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони бачитимуть, що жити у вільній Україні краще", - переконаний Зеленський, слова якого наводяться на сайті Офісу президента України.

Він запевнив потенційних інвесторів, які переймаються питаннями безпеки в регіоні, що на Донбасі уже частково безпечно. "Режим тиші працює. І там сьогодні вже значна територія безпечна", - сказав Зеленський.

Водночас президент України наголосив, що можливість запровадження ВЕЗ не стосується тимчасово окупованих територій Донбасу. "Запровадити вільну економічну зону на окупованій території зараз неможливо. Ніхто це не робитиме. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація, ми будемо контролювати кордон, це буде повністю наша територія, коли там будуть виведені всі війська", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, питання про створення ВЕЗ на Донбасі є одним з тих, які Зеленський виніс на опитування, що відбудеться 25 жовтня паралельно з місцевими виборами в Україні.

Нагадаємо, оприлюднені днями результати проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) опитування показали, що лише третина українців - 33,5 відсотка респондентів - підтримують створення ВЕЗ на Донбасі. Натомість 45 відсотків опитаних не підтримують такої ініціативи.

Раніше чимало опитаних DW експертів висловлювали різку критику щодо такої ініціативи Зеленського. На їхню думку, створення ВЕЗ на Донбасі може сприяти масивним контрабандним схемам та подальшому збагаченню олігархів.