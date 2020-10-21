П'ять питань Зеленського: більшість українців підтримала усе, крім ВЕЗ на Донбасі

Переважна більшість громадян України, які взяли участь в ініційованому президентом України Володимиром Зеленським всенародному опитуванні, підтримали ідеї щодо запровадження довічного ув'язнення за корупцію, скорочення чисельності депутатів Верховної Ради, легалізації канабісу в медичних цілях і використання Україною гарантій Будапештського меморандуму.

Про це свідчать результати обробки 74 відсотків анкет опитування "5 запитань від президента", розміщені у понеділок, 26 жовтня, на сторінці партії "Слуга народу" у Facebook. При цьому лише половина учасників опитування (46,7 відсотка) підтримали створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на території Донецької та Луганської областей, тоді як інша половина (46,5 відсотка) виступили "проти", передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Питання від Зеленського, підтримані населенням

Зокрема, 82,97 відсотка людей, які взяли участь в опитуванні, підтримали ідею довічного тюремного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, 13,87 відсотка не підтримали цю пропозицію.

Скорочення кількості народних депутатів до 300 підтримали 89,6 відсотка опитаних, не підтримали 7,1 відсотка.

Легалізацію канабісу в медичних цілях підтримали 64,9 відсотка учасників ініційованого главою держави опитування, не підтримали 29,5 відсотка.

Підтримують право України на використання гарантій безпеки для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності, визначених Будапештським меморандумом, 74,2 відсотка учасників опитування, не підтримують - 17,2 відсотка.

Опитування не було референдумом чи соцдослідженням

Голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко наголошує, що проведене опитування не було референдумом чи соціологічним дослідженням, а було загальнонаціональним опитуванням у "схожому на екзитпол форматі". Про це він сказав він на брифінгу в понеділок у штабі партії.

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Голова партії влади вважає, що опитування відбулося на "дуже високому рівні" на більшості виборчих дільниць. "Були окремі інциденти, але при всьому напруженні всього нашого медіа-відділу ми більше ніж десять їх не нарахували", - зазначив він.

Опитування Зеленського

Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань.

За словами глави держави, результати опитування не матимуть юридичних наслідків, а сам він планує використовувати його дані для своїх майбутніх пропозицій депутатам. Він також повідомив, що на проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня не виділятимуть коштів із державного бюджету. Опитування 25 жовтня проводили волонтери.

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За даними громадянської мережі "ОПОРА",опитування відбувалося біля 55 відсотків виборчих дільниць у всій Україні. Пізніше в "ОПОРІ" заявили, що з точки зору міжнародних стандартів, проведене у день місцевих виборів в Україні опитування "5 запитань президента" можна трактувати як зловживання адміністративним ресурсом, оскільки вся підготовка до проведення цього опитування мала форму прихованої передвиборної агітації з боку президента.

У Всеукраїнській громадській організації "Комітет виборців України" вважають, що ініційоване Зеленським всеукраїнське опитування "реально провалилося", і закликали повертатися до реальних механізмів народовладдя, ухвалити закони про всеукраїнський та місцеві референдуми.

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