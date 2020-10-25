 П′ять питань від президента: як пройшло опитування Зеленського? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.10.2020

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Україна

П'ять питань від президента: як пройшло опитування Зеленського?

Під час голосування на місцевих виборах на виході з дільниць волонтери ставили бажаючим "П'ять питань від президента". Як це було, бачила кореспондентка DW, яка провела разом з ними цей день.

Разом з місцевими виборами в Україні проводилося опитування, ініційоване Зеленським

Разом з місцевими виборами в Україні проводилося опитування, ініційоване Зеленським

Образи, прокльони, співчуття, захоплення та слова вдячності студентці Дарині довелося почути протягом дня не один раз. Вона за запрошенням друга на один день, 25 жовтня, стала волонтеркою в опитуванні "П'ять питань від президента", яке ініціював Володимир Зеленський під час проведення місцевих виборів. Дарина - майбутня хореографка, вчиться у Київському національному університеті культури і мистецтв. Зізнається, що погодилася стати волонтеркою через цікавість. Про те, чи робить це за гроші, не зізнається: каже, що підписала угоду, яка зобов'язала її не розголошувати цю інформацію, так само, як і не називати компанію та людей, які наймали її на одноденну роботу.

Молодь і пенсіонери охоче відповідали

О восьмій ранку Дарина прийшла в одну з київських шкіл у київському спальному мікрорайоні Позняки, де на час виборів розмістилося чотири виборчі дільниці. На кожну дільницю прислали по одному волонтеру, яким куратор, з яким волонтери не були до цього знайомі, вручив по шість пачок свіжонадрукованих на простих аркушах формату А4 опитувальників "П'ять запитань від президента", кілька ручок, маску, рукавички, картонну коробку, яку волонтеру потрібно було зібрати власноруч у щось подібне до урни, побажав плідної роботи та попрощався до вечора.

Волонтерка Дарина (на задньому тлі) під час опитування

Волонтерка Дарина (на задньому тлі) під час опитування

"Ще дали білу накидку з написом, але я її зняла, бо багато людей агресивно на неї реагували, кричали, що це агітація. Там нічого немає, лише написано "П'ять запитань від президента", але я все одно її зняла, бо не хотіла зайвий раз злити людей",  - каже дівчина. За її словами, вона стикнулася з неадекватною поведінкою людей, які кричали на неї, рвали опитувальні листи, кидали їх у неї, ображали і погрожували. "Побудьте зі мною довше, з вами спокійніше", - просить Дарина кореспондентку DW.

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При цьому дівчина розповідає, що багато хто охоче заповнює опитувальник, зокрема молодь і пенсіонери. "Чомусь люди від 30 до 55 років пасивні, або навпаки просто йдуть і кажуть, що це незаконно. А що тут незаконного? Це - просто запитання, жодних прізвищ ніхто не питає. Просто президент хоче знати, що насправді думають люди, хоча я особисто за нього не голосувала, але не вважаю, що це опитування є чимось страшним", - ділиться своїми думками Дарина, коли більшість людей проходить повз її столу.

Багато хто старанно відповідав на питання, задані президентом. Але не усі

Багато хто старанно відповідав на питання, задані президентом. Але не усі

Пів дня дівчина провела на вулиці з листами опитування, однак по обіді їй дозволили зайти у приміщення, де їй виділили закуток та дали стіл. "Холодно на вулиці. Замерзла. Тут люди чисто по людськи дозволили стояти в коридорчику", - каже дівчина.

Бурхливі реакції на опитування 

В цей час до її столу підійшла сім'я: мама з донькою. "Ми хочемо дати відповіді на запитання. Вчора вдома обговорювали їх, дискутували, визначилися з відповідями. Ми виражаємо тільки свою думку, а там хай закони ухвалюють. Це вже не в нашій компетенції", - каже старша жінка. За її словами, добре, що Володимир Зеленський не проводив референдум, а вирішив запитати напряму. "Референдум - це час і гроші. Ще було б добре, аби можна було своє щось вписати, що саме люди хочуть змінити в країні. Це ж і є демократія", - ділиться жінка.

Під час опитування нерідко виникали суперечки

Під час опитування нерідко виникали суперечки

В цей час повз проходив чоловік середнього віку і почав кричати, що опитування проводять "самозванці" і воно не має законної сили. "Нічого не підписуйте. Все це незаконно. Це маніпуляції", - не вгамовувався він. Інші виборці, які в цей час виходили з виборчої дільниці, намагалися його заспокоїти. Зав'язалася емоційна розмова про те, хто який телеканал дивиться і хто за кого голосував.

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Ситуацію розрядила пенсіонерка Ольга Іванівна, яка попросила волонтерку прочитати їй всі запитання з опитувальника, адже вона погано бачить без окулярів. "Чи підтримуєте ви ідею довічого ув'язнення за корупцію у особливо великих розмірах?", - зачитує волотерка. "Яке ув'язнення? Розстрілять! Хай би вони попрацювали так, як я - з ранку до ночі і нічого не мали. А так сидять в телевізорі з товстими пиками. Однозначно розстріляти!", - грізно вигукує пенсіонерка. На зауваження волонтерки, що потрібно вибрати лише "так" чи "ні" і там поставити відмітку, Ольга Іванівна вирішує власноруч написати послання президенту і дописує біля першого запитання від руки "Розстріляти". Всі інші питання президента такої бурхливої реакції в неї не викликають.

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Пенсіонерка йде, а до столу з опитувальними листами підходить молода мама. "Мені 32 роки, я у декретній відпустці. Спеціально сюди прийшла, аби підтримати легалізацію канабісу. Бо дуже багато людей страждає. Треба їм допомогти. Я і петицію раніше підписувала за легалізацію. Однак чомусь президент не взяв до уваги. Може, зараз допоможе і ліки з канабісу будуть доступними", - сподівається жінка.

В цей час місце опитування оглядає поліцейський. "У вас тут все в порядку? Бо на дільниці поруч були "розборки" через це опитування. Якщо щось, то набирайте, я швидко прибіжу", - інструктує волонтерку поліцейський, який чергує на дільниці, диктуючи їй свій номер телефону.

"Може, президент почує"

На сусідній виборчій дільниці волонтерів, які проводять опитування президента, взагалі не вдалося знайти. "Якщо хочете проголосувати, то он лежать опитувальники, візьміть собі і киньте в оту скриньку. Тут хлопці-волонтери зголодніли, пішли поїсти", - каже прибиральниця, миючи підлогу на дільниці. "Ну ви ж самі справитесь? Візьміть, не соромтесь", -  консультує вона чоловіка, який захотів відповісти на запитання президента та шукав, де можна взяти опитувальний лист та заповнити його. "Казали, що будуть представники від партії президента проводити опитування. А тут нікого немає. Хто хоче, може заповнити скільки завгодно листів… Тут не допрацювали, але все одно хочу відповісти, може, президент почує. Я не довіряю соціологічним опитуванням - опитають 200 людей і це підганяють під думку всіх. А так - це пряме народовладдя", - ділиться своїми думками тимчасово безробітний Юрій.

Опитувальні листи подекуди лишалися й зовсім без нагляду

Опитувальні листи подекуди лишалися й зовсім без нагляду

Ближче до вечора вкрай змучена Дарина та інші волонтери, які протягом дня працювали на виборчих дільницях школи, зберуться разом та рахуватимуть кількість відповідей "так" чи "ні" на п'ять питань президента. Всі вони підпишуть протокол з результатами та передадуть його своєму куратору. Що буде далі з цими результатами, волонтери не знають, але сподіваються, що працювали цілий день вони не дарма і думку людей президент таки почує.

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  • Місцеві вибори у Києві

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  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    В умовах пандемії COVID-19

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  • Місцеві вибори в Україні

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  • Опитування Зеленського

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  • Опитування Зеленського під час виборів

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

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  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "Все законно"

    Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування поза дільницями після голосування не порушує закону, оскільки "не ідентифікує особу і не розкриває персональних даних". Крім того, участь в опитуванні не є обов'язковою. Видатки на проведення опитування покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу".

    Автор: Микола Бердник, Олена Перепадя


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