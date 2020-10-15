Партія "Слуга народу" заплатить за опитування Зеленського

Видатки, пов'язані з ініційованим президентом Володимиром Зеленським опитуванням під час місцевих виборів, візьме на себе президентська партія "Слуга народу". У політсилі запевнили, що це - в рамках закону.
Партія "Слуга народу" пообіцяла профінансувати видатки для проведення ініційованого президентом України Володимиром Зеленським опитування під час місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня. Про це в середу, 21 жовтня, повідомляється на Facebook-сторінці політичної сили.
У повідомленні зазначається, що ще 20 жовтня "відповідне рішення було ухвалено на засіданні вищої ради партії". Так само в політичній силі переконані, що такий підхід - цілком законний, адже саме опитування партія не проводитиме власними силами, а скористається послугами уповноваженої на це компанії. Крім того, "опитування в цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил", наголосили в "СН".
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Жодної політичної агітації чи символіки під час опитування не буде, переконують у партії Зеленського. Так само не буде закликів проголосувати за того чи іншого кандидата або ту чи іншу політичну силу, йдеться в повідомленні.
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На додачу "слуги" запевнили, що "витрати, пов'язані з опитуванням, буде відображено в звіті партії, який подається в НАЗК". Крім того, кошти платників податків на ці цілі не витрачатимуть, наголосили у партії.
Водночас у "СН" переконані, що таке опитування проводиться з метою "розвитку прямої демократії та народовладдя в Україні". У політсилі кажуть, що в такий спосіб воліють "започаткувати традицію, відпрацювати механізм, за яким влада матиме можливість чути думку народу постійно і регулярно".
Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, під час якого громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань. Згодом він озвучив перше й друге запитання, а потім і решту три.
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Так само в Офісі президента уточнили, що ініційоване опитування не матиме, на відміну від референдуму, "прямих юридичних наслідків".
Створення вільної економічної зони на Донбасі підтримує лише 33,5 відсотка опитаних українців, не підтримує - 45 відсотків.
Володимир Зеленський 25 жовтня запитає українців, чи хочуть вони зменшити кількість депутатів. Хоча 20 років тому тодішній президент України Леонід Кучма на всеукраїнському референдумі вже про це запитував.
Менше ніж за два тижні до місцевих виборів Володимир Зеленский заінтригував українців ініціативою провести 25 жовтня всенародне опитування. Більшість політсил критикують президента. Експерти застерігають про маніпуляції.