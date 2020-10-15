 Партія ″Слуга народу″ заплатить за опитування Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2020

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Новини

Партія "Слуга народу" заплатить за опитування Зеленського

Видатки, пов'язані з ініційованим президентом Володимиром Зеленським опитуванням під час місцевих виборів, візьме на себе президентська партія "Слуга народу". У політсилі запевнили, що це - в рамках закону.

Президент Володимир Зеленський

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Партія "Слуга народу" пообіцяла профінансувати видатки для проведення ініційованого президентом України Володимиром Зеленським опитування під час місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня. Про це в середу, 21 жовтня, повідомляється на Facebook-сторінці політичної сили.

У повідомленні зазначається, що ще 20 жовтня "відповідне рішення було ухвалено на засіданні вищої ради партії". Так само в політичній силі переконані, що такий підхід - цілком законний, адже саме опитування партія не проводитиме власними силами, а скористається послугами уповноваженої на це компанії. Крім того, "опитування в цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил", наголосили в "СН".

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Жодної політичної агітації чи символіки під час опитування не буде, переконують у партії Зеленського. Так само не буде закликів проголосувати за того чи іншого кандидата або ту чи іншу політичну силу, йдеться в повідомленні.

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На додачу "слуги" запевнили, що "витрати, пов'язані з опитуванням, буде відображено в звіті партії, який подається в НАЗК". Крім того, кошти платників податків на ці цілі не витрачатимуть, наголосили у партії.

Мета - розвиток народовладдя

Водночас у "СН" переконані, що таке опитування проводиться з метою "розвитку прямої демократії та народовладдя в Україні". У політсилі кажуть, що в такий спосіб воліють "започаткувати традицію, відпрацювати механізм, за яким влада матиме можливість чути думку народу постійно і регулярно".

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, під час якого громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань. Згодом він озвучив перше й друге запитання, а потім і решту три.

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Так само в Офісі президента уточнили, що ініційоване опитування не матиме, на відміну від референдуму, "прямих юридичних наслідків".

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